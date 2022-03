Coupe du monde 2022: Lopes forfait pour les barrages, l'hécatombe continue pour le Portugal

Anthony Lopes ne participera pas aux barrages pour la Coupe du monde 2022 avec le Portugal. Après Pepe et Ruben Neves, il s'agit du troisième forfait pour la Seleçao.

Nouvelle tuile pour le Portugal. Blessé, le gardien de l'Olympique lyonnais Anthony Lopes ratera les barrages du Mondial 2022 sa sélection, déjà amoindrie par une série de forfaits avant de recevoir la Turquie jeudi à Porto, a annoncé la Fédération portugaise de football (FPF). Lopes a été "considéré inapte" puis remplacé par le portier de Wolverhampton José Sa, a indiqué la FPF, sans autre précision, dans un communiqué publié lundi soir sur son site internet.



Il s'agit du troisième forfait au sein de la Seleçao après le défenseur vétéran Pepe, testé positif au Covid-19, et Ruben Neves, blessé ce week-end avec son club de Wolverhampton. "Nous ne devons pas accorder trop d'importance à ceux qui ne sont pas là. (...) Nous avons confiance en tous ceux qui ont été appelés pour les remplacer", a réagi l'attaquant de Liverpool Diogo Jota, mardi en conférence de presse.

Le Lillois Djalo appelé pour remplacer Pepe

Pepe est resté dans le groupe qui s'est rassemblé lundi près de Lisbonne mais a été placé en isolement pour une durée non précisée, puis le défenseur central de Lille Tiago Djalo a été appelé en renfort alors qu'il devait rejoindre l'équipe des moins de 21 ans.



Le milieu Ruben Neves a lui été remplacé par le débutant Vitinha, créatif de 22 ans très en vue cette saison au FC Porto et présent régulièrement dans la sélection Espoirs. Au moment de boucler la liste des joueurs convoqués, le sélectionneur Fernando Santos était déjà confronté à plusieurs absences de poids, pour cause de blessure, dont le défenseur de Manchester City Ruben Dias, le latéral de Wolverhampton Nelson Semedo, ou encore le milieu de Lille Renato Sanches.



Si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo parviennent à s'imposer jeudi face à la Turquie, ils accueilleront mardi prochain, à nouveau au stade du Dragon, le vainqueur de la demi-finale qui opposera l'Italie et la Macédoine du Nord. "Nous savons que nous avons du talent. Si nous arrivons à avoir un bon esprit d'équipe nous serons en mesure de surmonter ces barrages", a commenté Jota.



Depuis 2000, le Portugal a participé à toutes les compétitions internationales, son dernier échec remontant à la qualification pour le Mondial 1998.