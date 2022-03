Coupe du monde 2022: qui seront les derniers qualifiés?

Alors que la trêve internationale débute ce lundi, un grand nombre de sélections se préparent à disputer les barrages de la Coupe du monde, notamment dans la zone Europe et en Afrique. L'Italie, le Portugal, l'Algérie ou encore le Sénégal jouent leur place au Qatar.

Le tableau final de la Coupe du monde 2022, organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, se remplit peu à peu. D'ici la semaine prochaine, on connaîtra la quasi-intégralité des 32 équipes qui disputeront la 22e édition du Mondial. Si 15 sélections sont d'ores et déjà fixées sur leur sort, d'autres jouent gros cette semaine à l'occasion des barrages. C'est le cas notamment dans la zone Europe, où l'organisation a été perturbée par l'exclusion de la Russie de toute compétition "jusqu'à nouvel ordre".

Les dix meilleurs deuxièmes des groupes de qualifications, ainsi que les deux meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des nations qui ont terminé en dehors des deux premières places de leur poule de qualification, sont répartis en trois voies (A, B, C) et disputent un mini-tournoi. Les demi-finales se joueront le 24 mars (à l'exception d'Ecosse-Ukraine, prévu en juin à cause de la guerre) et les finales le 29. Trois équipes complèteront le tableau européen, qui comptera 13 membres au Qatar. Dans la même voie, l'Italie ou le Portugal ne se qualifiera pas pour la Coupe du monde.

Les barrages de la zone Europe (24 mars à 20h45)

Voie A

Pays de Galles-Autriche (finale en juin après le résultat d'Ecosse-Ukraine)

Voie B

Suède-République tchéque (la Pologne est directement qualifiée pour la finale après l'exclusion de la Russie)

Voie C

Portugal-Turquie et Italie-Macédoine du Nord

Zone Afrique: un remake de la finale de la CAN, l'Algérie en danger

Avec cinq places qualificatives, l'Afrique est le seul continent où aucune équipe n'est encore qualifiée. Et pour cause, les dix vainqueurs des groupes de qualifications s'affrontent sur un match aller-retour. Au programme notamment, un remake de la finale de la CAN entre l'Egypte de Mohamed Salah et le Sénégal de Sadio Mané, ou encore la belle affiche entre le Cameroun et l'Algérie, qui reste sur une grosse désillusion en Coupe d'Afrique des nations.

Les barrages de la zone Afrique (aller le 24 mars, retour le 29)

RD Congo-Maroc

Cameroun-Algérie

Mali-Tunisie

Egypte-Sénégal

Ghana-Nigéria

Zone Amérique du Sud

Si le Brésil et l'Argentine sont déjà qualifiés, il reste encore deux places directement qualificatives et un barrage à aller chercher pour les huit sélections de la zone Amérique du Sud. Alors qu'il reste deux journées à disputer, l'Equateur (25 pts) est bien parti pour se qualifier, alors que la bataille fait rage entre l'Uruguay (22), le Pérou (21) et le Chili (19) pour la 4e et la 5e place, qui donne accès à un barrage contre un représentant de la zone Océanie sur un match unique à Doha.

Les principales rencontres de la zone Conmebol (dans la nuit du 24 au 25 mars et dans la nuit du 29 au 30 mars)

Uruguay-Pérou

Brésil-Chili

Argentine-Vénézuela

Pérou-Paraguay

Bolivie-Brésil

Chili-Uruguay

Equateur-Argentine

Zone Asie

Si la Corée du Sud et l'Iran ont déjà assuré leur ticket dans la poule A, tout comme le Qatar en tant que pays hôte, il reste deux places directement qualificatives à se disputer dans le groupe B. Un match à trois est lancé entre l'Arabie Saoudite (19 pts), le Japon (18) et l'Australie (15), sachant que les Socceroos joueront contre leurs deux concurrents lors des deux dernières journées. A noter également que les deux troisièmes de chaque groupe se joueront sur un match sec en mai ou juin 2022. Le vainqueur affrontera le représentant de la zone Amérique du Sud.

Les principales affiches de la zone AFC (24-29 mars)

Chine-Arabie Saoudite

Australie-Japon

Japon-Vietnam

Arabie Saoudite-Australie

Zone Amérique du Nord

Du côté de la zone Concacaf, il reste trois journées à disputer dans la phase de qualification. Le Canada (25 pts), les Etats-Unis (21) et le Mexique (21) sont bien partis pour prendre les trois places directement qualificatives pour la Coupe du monde. Actuellement 4e, le Panama (17) est sous la menace du Costa Rica (16) pour la place de barragiste. La sélection qui terminera 4e affrontera un membre de la zone Océanie au mois de juin.

Les principales affiches de la zone Concacaf (24-27-30 mars)

Mexique-Etats-Unis

Costa Rica-Canada

Panama-Honduras

Mexique-Salvador

Honduras-Mexique

Canada-Jamaïque

Etats-Unis-Panama

Mexique-Salvador

Panama-Canada

Costa Rica-Etats-Unis

Zone Océanie

Après de multiples reports et des rebondissements, la FIFA a pu organiser un tournoi de qualification condensé entre huit équipes de la zone Océanie (du 17 au 30 mars). Le vainqueur sera directement qualifié pour le barrage et affrontera une équipe de la zone Concacaf en juin. Actuellement dans le groupe A, les Îles Salomon et Tahiti sont qualifiés pour les demi-finales après les forfaits des Îles Cook et Vanuatu. Dans le groupe B, les Fidji et la Nouvelle-Zélande sont bien partis (3 pts) dans une poule qui compte la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie.

A l'issue de cette quinzaine internationale, trois quarts des équipes qualifiées seront connues. Le tirage au sort de la phase de groupe aura lieu le 1er avril à Doha. Championne du monde en titre, la France figurera dans le chapeau 1 en tant que 3e nation au classement FIFA et devrait éviter quelques cadors comme la Belgique, le Brésil, l'Argentine ou l'Angleterre.