Coupe du monde 2022: Luis Enrique fera des lives sur Twitch pendant le Mondial

Pour s'adresser directement aux fans, Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne, sera en direct sur Twitch pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Luis Enrique devient streameur. Du moins, le temps du Mondial 2022. Plutôt à l'aise devant les caméras, comme il l'a montré lors de l'annonce de sa liste, le sélectionneur de l'Espagne a annoncé qu'il ferait des lives sur sa chaîne Twitch (luisenrique21worldcup22) pendant la durée de la compétition au Qatar (20 novembre-18 décembre). "Nous arrivons [à Doha] le 18, tôt le matin. J'estime que je pourrai commencer à streamer le jour même", dit-il dans une vidéo dévoilée lundi.

"Une communication plus directe, sans filtre, plus spontanée"

"Cela part d'une idée folle, mais intéressante, celle de raconter les informations sur l'équipe nationale directement à vous, les fans qui pourraient être intéressés, d'un point de vue particulier, le mien et celui de mon staff, a-t-il expliqué. Pour établir une communication plus directe, sans filtre, plus spontanée et plus intéressante pour tous".

"Pour commencer, vous pouvez voir que je ne peux que m'améliorer, car l'éclairage de la vidéo est ce qu'il est, le microphone est de troisième division et le visage est ce qu'il est. J'ai hâte de vivre l'atmosphère d'une Coupe du monde, la pression d'une Coupe du monde. Je vous envoie tous un gros câlin", a-t-il conclu.

>> Toutes les informations sur la Coupe du monde 2022 en direct sur RMC Sport

L'Espagne figure dans le groupe E de la Coupe du monde 2022. Le premier match est prévu contre le Costa Rica (23/11, 17h). La Roja affronte ensuite l'Allemagne (27/11, 20h) puis le Japon (01/12, 20h). Avant cette phase de poules, un amical est prévu le 17 novembre contre la Jordanie.