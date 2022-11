Coupe du monde 2022: Nadia Nadim quitte le plateau de la TV danoise après avoir appris un drame personnel

Consultante pour la télévision danoise et ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Nadia Nadim a appris le décès de sa mère, percutée par un camion, lors du match Danemark-Tunisie.

Nadia Nadim touchée par un terrible drame familial. Ce mardi, alors qu’elle était présente sur le plateau de la télévision danoise pour apporter son analyse lors du match Danemark-Tunisie (0-0), l’ancienne attaquante du Paris Saint-Germain (2019-2021) a appris le décès de sa mère.

Présente sur la chaîne ITV lors de l’avant-match de l'entrée en lice des coéquipiers de Christian Eriksen dans cette Coupe du monde, l’ancienne Parisienne, internationale danoise à 103 reprises, n’est pas réapparue à l’écran pour le débrief de la mi-temps. Une "urgence" avait alors été mentionnée pour expliquer cette absence, sans que les téléspectateurs ne reçoivent plus de détails.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

"Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens"

"Mardi matin, ma mère a été tuée par un camion, a révélé l’actuelle joueuse du Racing Louisville (Etats-Unis) sur son compte Instagram. Elle revenait de la salle de sport. Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens. J'ai perdu la personne la plus importante de ma vie et c'est arrivé de façon si soudaine et inattendue. Elle n'avait que 57 ans. C'était une guerrière qui s'était battue pour chaque avancée de sa vie."

"Elle ne m'a pas donné la vie une fois, mais deux fois, et tout ce que je suis/nous sommes, c'est grâce à elle, a poursuiv. Nadia Nadim. J'ai perdu ma maison et je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. La vie est injuste et je ne comprends pas pourquoi elle et pourquoi de cette façon."

Nadia Nadim est née en Afghanistan, où elle a grandi jusqu’à ses douze ans. En 2000, elle a perdu son père, executé par des Talibans. Ses cinq filles sous le bras, sa mère avait alors décidé de fuir le pays, avant d'atterrir au Danemark.