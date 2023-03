Coupe du monde: "Nous avons formé la meilleure équipe argentine de l'histoire", estime De Paul après le sacre au Qatar

Vainqueur de la dernière Coupe du monde, Rodrigo De Paul estime qu'il a formé avec ses partenaires la "meilleure équipe argentine de l'histoire" même si l'Albiceleste "a eu de meilleurs joueurs" par le passé.

Un avis qui risque de provoquer de vifs débats après un sacre mondial tant attendu. Depuis 1986 et la victoire finale de Diego Maradona et ses compatriotes, l'Argentine espérait une troisième étoile. Celle-ci est arrivée lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, lors d'une finale que personne n'est prêt d'oublier face à la France. Pour Rodrigo De Paul, cette "Scaloneta" - le nom donné à l'équipe dirigée par Lionel Scaloni - est tout simplement la meilleure équipe argentine de l'histoire.

Dans un entretien à TyC Sports, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid a vanté d'ailleurs les mérites de son sélectionneur. "Il a tout fait à partir de la base, c'est un ensemble de choses qu'il a généré dans l'équipe. Il a appris à 19 joueurs à porter le maillot de l'équipe nationale, avec l'aide du capitaine (Lionel Messi, NDLR) et des joueurs expérimentés, a déclaré le joueur de 28 ans. Mais la chose la plus importante qu'il a générée est la camaraderie, nous sommes des amis très proches dans le vestiaire et sur le terrain."

"Nous avons battu tous les champions actuels"

Rodrigo De Paul a mis en avant aussi le rôle du collectif, où chacun comprenait son rôle grâce à un "lien très harmonieux" entre les joueurs. "Je pense que nous avons fini par former la meilleure équipe nationale que notre pays ait jamais eue, a lancé le champion du monde 2022. Je ne dis pas cela par égo, loin de là. Je pense que l'équipe nationale a eu de meilleurs joueurs que ceux qui composent celle-ci, mais en tant qu'équipe nous avons battu tous les champions actuels: le dernier champion américain (Brésil), le dernier champion européen (Italie) et le dernier champion du monde (France)".

Avant d'arriver à la Coupe du monde, l'Argentine restait sur une série de 36 matchs sans défaite. Après le revers inaugural face à l'Arabie saoudite, Lionel Messi et ses partenaires ont réussi à se remobiliser pour trouver la "clé de l'éternité", tout en créant une "connexion" avec le public. "Les gens ont vu que nous étions des supporters qui avaient la possibilité de défendre le maillot", a justifié De Paul.

"Je ne veux pas que quelqu'un se mette en colère contre moi parce que l'Argentine a une histoire extrêmement importante et riche", a conclu l'ancien joueur du Racing, qui se doute bien que son avis ne sera pas forcément partagé par tous les supporters de l'Albiceleste.