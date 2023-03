Coupe du monde 2022: Emiliano Martinez révèle ce qu'il a dit à Mbappé juste après la finale France-Argentine

Auprès de TyC Sports, Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, a dévoilé les mots réconfortants qu'il a confiés à Kylian Mbappé au terme de la finale de la Coupe du monde 2022 perdue par l'équipe de France.

Avant qu'il ne se mette à le chambrer de toutes parts durant les 24 heures qui ont suivi la finale de la Coupe du monde au Qatar, Emiliano Martinez avait pris soin d'aller dire quelques mots réconfortants à Kylian Mbappé sur la pelouse de la finale France-Argentine, à la Coupe du monde 2022. Deux mois et demi plus tard, le gardien argentin a révélé ce qu'il avait confié à l'attaquant français.

"Je lui ai dit de se relever, de regarder devant", a confié le gardien d'Aston Villa dans une interview à TyC Sports. Il lui a également dit "de ne pas rester par terre, mais d'être fier du match qu'il venait de faire".

"La vérité, c'est qu'il m'a mis quatre buts (trois pendant le match et un tir au but après la prolongation, ndlr). C'était à moi d'être au sol!", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il comprenait la tristesse de son adversaire: "Il a perdu une finale de Mondial, c'est normal d'être effondré."

"Je n'ai rien contre Mbappé"

Emiliano Martinez et Kylian Mbappé se sont revus depuis la finale et les polémiques sur les célébrations argentines. Les deux hommes se sont salués avec respect à deux reprises lors de la cérémonie de la FIFA pour les trophées The Best, le 27 février.

Avant cet épisoide, "Dibu" Martinez a fait amende honorable et assuré qu'il n'avait "pas eu l'intention de blesser qui que ce soit" avec son chambrage. "Je n'ai rien contre Mbappé, il n'y a rien de personnel, avait-il notamment déclaré. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c'est parce que ce sont des cracks".