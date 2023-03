The Best: la marque de respect entre Mbappé et Emiliano Martinez après les célébrations polémiques

Élu meilleur gardien de l’année 2022 à la cérémonie FIFA The Best lundi soir, Emiliano Martinez, qui avait allégrement chambré Kylian Mbappé à la suite de la finale de la Coupe du monde, a salué l’attaquant français juste après avoir reçu son prix. Plus tard dans la soirée, les deux hommes ont une nouvelle fois été filmés ensemble.

Si hache de guerre il y avait, celle-ci semble avoir définitivement été enterrée. Après avoir allègrement chambré Kylian Mbappé à la suite de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, Emiliano "Dibu" Martinez a recroisé l’attaquant français à la cérémonie FIFA The Best lundi soir dans une ambiance plutôt chaleureuse.

Juste après avoir reçu son trophée de meilleur gardien de l’année 2022, le portier de l’Albiceleste est venu embrasser Lionel Messi, son coéquipier en sélection, en descendant de l’estrade. Assis à côté de La Pulga, Kylian Mbappé, qui a immédiatement tendu la main, a aussi eu le droit à son check. En partant, "Dibu" Martinez a également eu un geste pour Wilfrid Mbappé, le papa du Parisien.

Mbappé interpelle Martinez à la fin de la soirée

Une autre vidéo, visiblement prise plus tard dans la soirée à la fin de la cérémonie, montre Mbappé en train d’interpeller le gardien de West Ham pour de nouveau le saluer.

En décembre dernier, à l’issue de la finale de Coupe du monde remportée aux tirs au but par l’Argentine contre la France, l’attitude de Martinez envers Mbappé avait été largement commentée. L’Argentin avait copieusement chambré Mbappé en entonnant une chanson contre le buteur français, auteur d’un triplé en finale. "Une minute de silence pour Mbappé", avait lancé Martinez dans les vestiaires. Plus tard, lors des célébrations du titre à Buenos Aires, il avait brandi une poupée à son effigie. Mbappé n’est visiblement pas rancunier.