Coupe du monde 2022: Oudéa-Castera raconte les dessous de son choix du pull aux manches arc-en-ciel

Invitée sur le plateau de BFMTV vendredi à deux jours de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera s’est expliquée sur son message de soutien au mouvement LGBT lors du quart de finale face à l’Angleterre mais aussi sur les critiques sur la faible mobilisation des joueurs de Didier Deschamps pour la défense des droits humains.

Il y a presque une semaine, l’équipe de France éliminait dans la douleur l’Angleterre de la Coupe du monde au stade des quarts de finale (2-1). Une rencontre marquée par la présence dans les tribunes du stade Al-Bayt de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Pour l’événement et le symbole, l’ancienne joueuse de tennis portait un pull bleu avec des bandes de couleur arc-en-ciel sur les manches. Un message clair pour la défense du mouvement LGBT au Qatar. "Je pense qu’il est passé", a-t-elle commenté vendredi sur le plateau de BFMTV avant d’expliquer en détail son initiative.

"Je n’ai absolument pas demandé d’autorisation"

"Il reste important. J’avais échangé le matin avec des supporters français, les Irrésistibles Français, et des supporters LGBT de l’équipe de France. Ils m’avaient remonté cette dimension. La Coupe du monde était bien organisée mais tous les signes LGBT n’étaient pas autorisés à l’entrée (des stades). Cela m’avait confortée dans mon idée. J’avais pris le soin dans mes entretiens diplomatiques dans l’après-midi d’expliquer ma démarche. J’avais souhaité le faire et expliqué la raison pour laquelle je l’ai fait. Je pense que ça a été apprécié que je puisse expliquer ce geste. Je n’ai absolument pas demandé d’autorisation. Mais j’ai voulu indiqué qu’on était extraordinairement attaché à la protection, à la préservation des droits de la communauté LGBT, de manière générale à l’ensemble des droits humains. C’était d’ailleurs la journée mondiale des droits de l’Homme. Ce message me semblait important. J’avais évoqué les espaces de liberté, j’ai voulu me saisir de celui que j’avais et envoyer cette pensée qui était forte."

Touchée par les mots de Griezmann pour la cause LGBT

La ministre des Sports a aussi été interrogée sur les critiques visant les Bleus pour leur faible mobilisation sur les droits humains au Qatar avant et pendant le Mondial : "On ne peut pas dire qu’ils n’ont rien fait, nuance AOC. Ils ont écrit cette lettre. Je dinais avec eux le lundi soir à Clairefontaine avant leur départ. Le mardi matin, ils ont écrit cette lettre que j’ai trouvé vraiment très bien, dans laquelle ils s’engagent à mobiliser le fonds de Génération 2018 pour venir à l’appui d’ONG sur les droits humains et les sujets écologiques. Plusieurs jours après, Antoine Griezmann, en conférence de presse a trouvé les bons mots. Son intervention est courte mais très touchante. Il dit à la communauté LGBT : "Ils savent qu’ils ont mon soutien partout dans le monde et partout où je serai."

"Les Bleus exprimeront des choses importantes le moment venu"

Peut-on imaginer Hugo Lloris brandir la Coupe du monde avec un brassard "One Love"? La question embarrasse un peu la ministre: "On va leur laisser l’initiative. J’ai confiance en eux. J’ai beaucoup échangé avec Hugo Lloris. Je sais ce qu’il pense, je connais ses valeurs. De bonnes valeurs. J’ai confiance. Je sais qu’ils exprimeront des choses importantes, le moment venu, dans le timing qu’ils ont choisi", conclut Amélie Oudéa-Castera.