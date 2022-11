Coupe du monde 2022: Pape Gueye reste ambitieux pour le Sénégal malgré le forfait de Mané "qui change tout"

Dans un entretien à l'AFP, à deux jours de l'entrée en lice du Sénégal en Coupe du monde face aux Pays-Bas, Pape Gueye s'est confié notamment sur l'absence de Sadio Mané. Malgré la perte de l'attaquant star de l'équipe, le joueur de l'OM pense que les Lions peuvent aller loin dans la compétition.

Le Sénégal devra composer sans Sadio Mané pour la Coupe du monde, en raison d'une blessure au péroné droit. Une lourde perte forcément pour les Lions, qui ont remporté en février dernier la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire, dans le sillage de l'attaquant du Bayern Munich, récompensé récemment d'une deuxième du Ballon d'or.

"Ça change tout, Sadio Mané, a confessé Pape Gueye dans un entretien à l'AFP. Dès qu'il touche le ballon, les adversaires se disent 'attention' et ça libère les autres. Le capitaine, c'est Kalidou Koulibaly, mais quand Mané parle dans le vestiaire, tu écoutes. Mané est irremplaçable mais on a de très bons attaquants, des joueurs de côté avec un peu son style, vitesse, percussion..."

"Notre objectif est ambitieux, très ambitieux"

Sans Sadio Mané, le Sénégal tentera de se qualifier dans un groupe composé des Pays-Bas, du Qatar et de l'Equateur. "Bien sûr qu'il y a de l'attente. Les gens savent qu'on a un groupe de qualité et qu'on a gagné la première CAN du Sénégal. Ils attendent maintenant qu'on soit au rendez-vous devant le monde entier, a estimé le milieu de terrain de l'OM. On a un objectif en tête. Je ne vais pas vous le dire mais c'est ambitieux, très ambitieux."

Né en région parisienne, Pape Gueye va disputer sa première Coupe du monde avec le Sénégal, le pays de ses parents. Le joueur de 23 ans ne s'interdit pas de "rêver comme la France ou l'Espagne". "On ne se met pas en-dessous de ceux-là, a assuré l'homme aux 12 sélections. Le monde voit de quoi on est capables et on arrive pour montrer que le Sénégal peut rêver aussi haut que toutes les nations."

Pour rappel, aucune nation africaine n'a réussi à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du monde. De quoi donner, peut-être, des idées à Gueye et ses coéquipiers même sans Sadio Mané.