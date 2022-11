Bayern: Mané incertain pour le choc face au PSG en Ligue des champions

Officiellement forfait pour la Coupe du monde, Sadio Mané pourrait être éloigné des terrains pendant trois mois après son opération au péroné droit. Il est incertain pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, le 14 février (21h, sur RMC Sport).

Jusqu’au bout, le Sénégal a cru pouvoir compter sur sa superstar, Sadio Mané avant d’acter la nouvelle tant redoutée: le deuxième du Ballon d’or 2022 est forfait pour la Coupe du monde. L’information a été officialisée jeudi par la Fédération sénégalaise de football, jeudi soir. L’attaquant du Bayern Munich était très incertain depuis sa blessure au genou droit contractée lors de la large victoire du Bayern face au Werder Brême (6-1) le 8 novembre dernier. S’il a été retenu dans la liste, il manquera donc le Mondial.

Le joueur doit désormais se faire opérer en Autriche du péroné droit. Sa blessure est aussi une mauvaise nouvelle pour son club puisque l’ancien joueur de Liverpool pourrait rester éloigner des terrains pendant trois mois, selon Bild. Une telle absence le rend déjà très incertain pour la 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, le 14 février prochain (21h, sur RMC Sport).

"L’évolution n’est pas favorable"

Lors d’une conférence de presse jeudi, le médecin du Sénégal a expliqué le cheminement suivi de la sélection de sa superstar jusqu’à son forfait. "Depuis la blessure de Sadio Mané, nous avions pris contact avec le Bayern Munich pour avoir les informations en primeur, avait confié Manuel Afonso, le. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu’il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit. Et pour laquelle, ils nous ont convié à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club."

"Il avait été conclu de refaire une IRM ce jeudi pour contrôler l’évolution pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour le Mondial, a-t-il poursuivi. Et malheureusement l’IRM d’aujourd’hui nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde et d’ailleurs une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement."

Le Sénégal débutera sa compétition lundi (21 novembre) face aux Pays-Bas avant de défier le Qatar, pays hôte, le 25 novembre, puis l'Equateur le 29 novembre.