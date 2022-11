Coupe du monde 2022: le Sénégal annonce le forfait de Sadio Mané pour l'intégralité du Mondial

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le médecin de la sélection sénégalaise a confirmé le forfait de Sadio Mané, en raison d'une blessure au péoné droit. L'attaquant du Bayern Munich a effectué une IRM plus tôt dans la journée, confirmant que l'évolution n'était "pas favorable", obligeant le joueur à se faire opérer.

C'est un énorme coup dur pour le Sénégal: Sadio Mané a déclaré forfait ce jeudi pour la Coupe du monde. La Fédération sénégalaise a confirmé la mauvaise nouvelle lors d'une conférence de presse, mettant fin au suspense entourant son meilleur joueur, qui a amené sa nation au sacre lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.

Opération en vue

Dans le sillage de Sadio Mané, tout le peuple sénégalais fondait beaucoup d'espoirs sur cette Coupe du monde. L'attaquant du Bayern Munich va finalement devoir se faire opérer pour soigner sa blessure au genou, survenue lors d'un match face au Werder Brême le 8 novembre.

"Depuis la blessure de Sadio Mané, nous avions pris contact avec le Bayern Munich pour avoir les informations en primeur, relate Manuel Afonso, le médecin du Sénégal. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu’il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit. Et pour laquelle, ils nous ont convié à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Il avait été conclu de refaire une IRM ce jeudi pour contrôler l’évolution pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour le Mondial. Et malheureusement l’IRM d’aujourd’hui nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde et d’ailleurs une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement."

Deuxième du classement du dernier Ballon d'or, Sadio Mané se présentait aussi comme l'une des stars de la compétition. A 30 ans, l'homme aux 92 sélections et 33 buts sous le maillot des Lions a connu la blessure au pire moment, après avoir participé à 23 matchs depuis son arrivée au Bayern Munich.

Pour rappel, le Sénégal débutera sa compétition ce lundi face aux Pays-Bas avant de défier le Qatar, le pays hôte, le 25 novembre. La sélection d'Aliou Cissé jouera son dernier match de la phase de groupes face à l'Equateur le 29 novembre. Sans Sadio Mané donc, qui avait été malgré tout convoqué par Cissé.