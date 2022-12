Coupe du monde: polémique autour de Lovren et Brozovic, qui fêtent la 3e place de la Croatie avec des références fascistes

Durant les célébrations de la troisième place de la Croatie à la Coupe du monde, Dejan Lovren et Marcelo Brozovic ont été filmés en train de reprendre la chanson d’un chanteur néo-nazi. Le défenseur et le milieu de terrain ont également effectué un salut fascite.

Dejan Lovren et Marcelo Brozovic au cœur d’une vive polémique. Le défenseur et le milieu de terrain de la Croatie, troisièmes de la Coupe du monde 2022 grâce à leur victoire lors de la petite finale contre le Maroc (2-1), ont fêté la fin de leur beau Mondial avec plusieurs références fascistes.

Comme le montrent plusieurs vidéos, Lovren et Brozovic, accompagnés, selon le Corriere Della Sera, de membres du staff, ont notamment repris une chanson du très controversé chanteur croate Marko Perkovic Thompson, ex-combattant de la guerre d’indépendance (1991-1995) dont les textes célèbrent les crimes des oustachis, les collaborateurs croates de l’Allemagne nazie.

Simunic sanctionné en 2013

Le salut "Za dom spremni" ("Prêts pour la patrie"), dont le cri de ralliement est l'incipit de la chanson de Thompson, est également effectué par Lovren et Brozovic. Le cri de ralliement "Za dom spremni", accompagné d’un geste des mains mimant un pistolet, est un salut nationaliste utilisé par les oustachis lors de la Seconde Guerre mondiale puis repris lors de la guerre d’indépendance. Il est interdit par la loi.

En 2013, Josip Simunic, alors défenseur de la sélection croate, avait été sanctionné par sa Fédération et la FIFA pour avoir harangué la foule avec ce cri fascite lors des célébrations de la qualification de sa sélection pour la Coupe du monde 2014. L’ancien joueur du Hertha Berlin et du Dinamo Zagreb avait écopé d’une amende et été suspendu pendant 10 matchs.