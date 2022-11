Croatie: Dejan Lovren estime que "la Russie aurait dû participer à la Coupe du monde"

Présent en conférence de presse ce lundi, le défenseur croate Dejan Lovren a pris position en faveur de la Russie et a dit être "en colère" après l'exclusion de celle-ci du Mondial conséquence de l'invasion de l'Ukraine.

Une déclaration controversée de plus à son actif. Le sulfureux défenseur de la Croatie Dejan Lovren a ouvertement soutenu la Russie, où il joue actuellement, en conférence de presse ce lundi. Le capitaine du Zenith Saint-Petersbourg estime que la Sbornaïa aurait dû être présente à la Coupe du monde, même si la Russie a envahi l'Ukraine.

"La Russie aurait dû être autorisée à participer à la Coupe du monde"

"Bien sûr, je suis en colère que la Russie ne soit pas à la Coupe du monde, commence-t-il. J'ai toujours dit qu'il fallait séparer le sport et la politique. La Russie est une grande équipe nationale et c'est dommage qu'elle ne soit pas à la Coupe du monde, ainsi que d'autres grandes équipes nationales et joueurs, comme l'Italie ou mon ami Mohamed Salah. Mais je crois que les choses vont bientôt changer, il faut toujours penser positivement."

Les journalistes réunis ont alors attiré son attention sur le fait que la suspension russe fait suite au début de la guerre en Ukraine et à une sanction de la FIFA. "Même si c'est le cas, la Russie aurait dû être autorisée à participer à la Coupe du monde de toute façon", soutient-il.

"Je suis fier d'être le capitaine du Zenith"

Pour rappel, la Russie a été suspendue par la FIFA le 28 février dernier après le début de l'invasion le 24 février dernier. Celle-ci était alors toujours en lice pour se qualifier pour le Mondial qatari mais devait passer par les barrages, puisqu'elle avait perdu son dernier match de qualification décisif contre... la Croatie de Dejan Lovren! Sur un but contre-son-camp de Fedor Kudryashov (défaite 1-0). La Russie ayant ensuite été éliminée par forfait de son match prévu contre la Pologne.

Alors que plusieurs athlètes ont quitté la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, Dejan Lovren a fait lui le choix de rester au Zenith Saint-Petersbourg, où il est arrivé en 2020 et sous contrat jusqu'en juin 2023. N'ayant jamais évoqué le sujet jusque-mà il se défend pour la première fois: "Concernant ma situation au Zenith, j'avais un doute sur ce qu'il fallait faire, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il fallait faire. Je pense que rester était la bonne décision, et le sélectionneur Zlatko Dalić m'a également soutenu en cela, il a dit que je devais rester. J'ai tout fait correctement, je suis fier d'être le capitaine du Zenith."