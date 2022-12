Coupe du monde 2022: pourquoi il ne vaut mieux pas placer son meilleur tireur en 5e position aux tirs au but

Le débat sur le cinquième tireur d'une séance de tirs au but a été relancé vendredi avec le raté de Marquinhos empêchant Neymar de tenter sa chance lors de la session perdue par le Brésil contre la Croatie, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Aux tirs au but dans une Coupe du monde (et pas que), le meilleur joueur - ou celui qui est considéré comme le meilleur tireur - doit-il se placer en cinquième position ? La question se pose une fois de plus après l'échec du Brésil contre la Croatie (1-1 puis 4-2 aux tab), alors que Neymar attendait encore son tour pendant que Marquinhos échouait.

Depuis l'introduction des tirs au but pour départager deux équipes en Coupe du monde, 34 séances ont été réalisées (Pays-Bas-Argentine inclus). La première a eu lieu le 8 juin 1982 à Séville, au terme de la fameuse demi-finale perdue par la France contre l'Allemagne de l'Ouest.

15 équipes perdantes sur 34 n'ont pas vu leur cinquième tireur tenter sa chance

Sans compter Pays-Bas-Argentine dans ce Mondial 2022 au Qatar, les statistiques en Coupe du monde montrent que le taux de réussite d'un tir au but diminue nettement à partir de la quatrième tentative d'une équipe: 73% pour le premier, 72% pour le second, 70% pour le troisième, 64% pour le quatrième, 65% pour le cinquième, selon les données de Gracenote pour The Guardian. Dans le détail, c'est le quatrième tir de la seconde équipe qui est le plus souvent raté: le taux de réussite n'était que de 38% avant le raté de Marquinhos contre les Croates.

Les chiffres montrent aussi que 15 équipes perdantes (toujours sur 34) n'ont pas eu l'opportunité d'effectuer leur cinquième tentative (3 sur 4 au Qatar). Même si seulement 9 des 34 séances se sont terminées avant qu'au moins un cinquième tireur n'ait pu se présenter au point de penalty. Une seule séance s'est finalement déroulée sans le moindre échec avant les cinquièmes tireurs (Irlande-Roumanie 1990). Enfin, depuis 2014 inclus, aucune séance ne s'est prolongée en mort subite et 11 des 12 dernières équipes perdantes ont raté au moins deux tirs au but.

Des statisques sur les séances de tirs au but en Coupe du monde:

· Séances terminées avant les cinquièmes tireurs des deux équipes: 9/34

· Séances dans lesquelles l'équipe perdante n'a pas pu aller jusqu'à son cinquième tireur: 15/34

· Séances sans le moindre raté avant les cinquièmes tireurs: 1/34

· Séances avec cinquième tireur de l'équipe perdante qui n'a pas pu tenter sa chance parce que le cinquième tireur de l'autre équipe a donné la victoire: 6/34

· Victoires d'une équipe grâce au tir de son cinquième tireur qui achève la séance: 14/34

· Victoires grâce au quatrième tireur d'une équipe: 6/34

· Victoires sans cinquième tir adverse après le raté du quatrième tireur adverse: 8/34