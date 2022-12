Coupe du monde: pourquoi Neymar n'a pas tiré lors de la séance de tirs au but qui a éliminé le Brésil contre la Croatie

Effondré au moment de l'élimination du Brésil par la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (1-1, 4 tab à 2), Neymar n'a pas eu l'occasion de se présenter lors de la séance de tirs au but. Le sélectionneur de la Seleçao Tite a révélé qu'il devait être le cinquième tireur.

Pourquoi ne s'est-il pas présenté face à Dominik Livakovic pour montrer la voie? Effondré sur la pelouse au moment de l'élimination du Brésil par la Croatie ce vendredi, en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (1-1, 4 tab à 2), Neymar n'a pas eu l'occasion de tirer lors de la séance de tirs au but décisive.

En conférence de presse, Tite a pris ses responsabilités en se justifiant: "Il était le cinquième tireur. Le cinquième tir au but est le plus décisif, le plus dur à tirer. Celui qui le tire a la plus grosse pression." Un choix qui, dans la presse brésilienne, est particulièrement critiqué puisque Neymar... n'a pas eu l'occasion de tirer, la Croatie l'ayant emporté 4 à 2 dans la séance.

"Pourquoi tu le mets dernier? Lance ton équipe le mieux possible et met la pression sur l’adversaire!"

Sur RMC après la rencontre, Emmanuel Petit ne comprenait pas ce choix: "Les tirs au but sont un exercice technique qui pour le commun des mortels est le plus facile à réaliser. Mais d’un point de vue mental et émotionnel, c’est l’une des choses les plus difficiles à accomplir parce que tu as l’impression que le gardien devient un géant et que tes pieds rapetissent. Neymar est l’un des meilleurs tireurs de Ligue 1 et de la planète football. Pourquoi tu le mets dernier? Lance ton équipe le mieux possible et met la pression sur l’adversaire! Pas sur tes coéquipiers en ratant!"