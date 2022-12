Coupe du monde 2022: pourquoi Khazri a peu joué selon Benachour, coach adjoint de la Tunisie

Invité sur RMC ce jeudi au lendemain de l’élimination de la Tunisie à la Coupe du monde 2022, Selim Benachour, entraîneur adjoint des Aigles de Carthage, est revenu sur le faible temps de jeu Wahbi Khazri au Qatar. L'attaquant tunisien de 31 ans pourrait mettre un terme à sa carrière internationale.

A peine une heure de jeu face à l’équipe de France, 23 minutes contre l’Australie et un match passé sur le banc face au Danemark… Wahbi Khazri espérait sans doute jouer davantage lors de la Coupe du monde au Qatar. Surtout que l’attaquant de Montpellier a offert la victoire à son pays face aux champions du monde (les Bleus ont déposé une réclamation pour le but refusé à Griezmann). Mais Jalel Kadri, le sélectionneur des Aigles de Carthage, en a décidé autrement.

Khazri à la retraite ? "Il y a des rumeurs" confirme Benachour

"Wahbi a fait un super match comme toute l’équipe, a commenté Selim Benachour, entraîneur adjoint jeudi sur RMC. Ce sont des choix de coach. On connaît tous sa qualité. Quand il est sur le terrain, il est très habile. Techniquement, il bouge beaucoup, il use les défenses. Il y a de la concurrence, comme Jebali qui joue au Danemark (Odense) et qui performait. Ce sont des choix."

A 31 ans, celui qui compte 74 sélections (25 buts) pourrait avoir disputé son dernier match avec la Tunisie face aux Bleus. Une rumeur selon laquelle il aurait annoncé sa retraite internationale à ses partenaires circule depuis mercredi soir. "Il y a des rumeurs, confirme l’ancien milieu du Paris Saint-Germain. Wahbi parlera de ce qu’il veut faire pour le futur", conclut le coach adjoint.