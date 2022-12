France-Tunisie: la FFF a bien porté réclamation pour le but refusé (et attend un retour de la Fifa)

La FFF a envoyé un document à la Fifa ce jeudi pour porter réclamation après le but injustement refusé à Antoine Griezmann lors de la défaite des Bleus contre la Tunisie (1-0) à la Coupe du monde 2022.

Après avoir bien démarré la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec des succès contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1), l’équipe de France a terminé la phase de groupes sur une mauvaise note en s'inclinant face à la Tunisie mercredi (1-0). Mais les Bleus ont déposé une réclamation pour faire changer le résultat du match après un but injustement refusé à Antoine Griezmann au bout du suspense. Les règles de l’IFAB semblent ainsi donner raison à la sélection tricolore.

Quelques minutes après la fin du match, c’est Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, qui émet en premier l’idée en rentrant aux vestiaire de déposer une réclamation car la situation semblait bizarre aux Bleus. Après des échanges avec les responsables de la Fifa, ils ont indiqué par l’intermédiaire de Philippe Brocherieux (Team manager des Bleus), dans une sorte de "pré-réclamation" dans les deux heures après la rencontre, qu’ils allaient déposer réclamation.

La FFF attend un retour

La Fifa a donc indiqué à la FFF qu’elle avait 24h pour la motiver par écrit. Le service juridique de la FFF a donc été sollicité pour rédiger le document. Il a été envoyé à la Fifa peu après le déjeuner ce jeudi. La FFF ne sait pas quand la Fifa lui fera un retour.

"Oui c'est important, ça enlève un but pour Griezmann, a réagi Randal Kolo Muani ce jeudi en conférence de presse. Pour le moral, si on s'en sort avec le match nul, on s'en sort mieux. Le nul passe mieux qu'une défaite. C'est plus pour l'ensemble du groupe". Même discours chez Kingsley Coman : "Si la FFF l'a fait, c'est que c'est nécessaire. Nous, joueurs, sommes concentrés sur le match contre la Pologne (le huitième de finale, dimancheà. On aimerait comprendre pour qu'on sache réagir si la situation se répète. On veut juste comprendre par rapport à la suite."