Coupe du monde 2022: pourquoi le recours officiel de l’Algérie pour rejouer le barrage a peu de chances d’aboutir

Toujours sous le choc après l’élimination des Fennecs pour la Coupe du monde 2022 à l’issue du barrage face au Cameroun, la Fédération algérienne de football, mécontente de l’arbitrage lors du match retour, a déposé un recours auprès de la Fifa. Mais la requête des champions d’Afrique 2019 a peu de chance d’aboutir.

L’Algérie n’a pas dit son dernier mot. Si les Fennecs sont à ce jour éliminés de la Coupe du monde 2022 après le terrible barrage retour face au Cameroun (défaite 2-1 après prolongation), mardi au stade de Blida, la Fédération algérienne de football annonce ce jeudi qu’elle a déposé un recours auprès de la Fifa. Elle dénonce "un arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match." Parmi les décisions contestées de l’arbitre gambien Bakary Gassama, on peut citer deux buts algériens refusés à Islam Slimani (hors-jeu et main) et deux accrochages dans la surface camerounaise sur Rachid Ghezzal ou Youcef Belaïli non-sanctionnés.

"La FAF est déterminée à user de l’ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l’honnêteté et la partialité (l'impartialité) de l’arbitrage. La FAF demande également l’ouverture d’une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l’arbitrage du match Algérie-Cameroun."

La Fifa avait débouté le Bénin et l'Afrique du Sud

Voilà pour le contexte mais la requête de l’Algérie a-t-elle des chances d’aboutir ? C’est très peu probable. Déjà parce qu’aucune des supposées erreurs de Bakary Gassama ne semble manifeste. Mais surtout parce qu’il n’est pas dans les habitudes de la Fifa de faire rejouer un match de qualification pour la Coupe du monde après une décision arbitrale.

Au mois de novembre, le Bénin et l’Afrique du Sud, respectivement opposés à la République démocratique du Congo et au Ghana lors des éliminatoires, ont également déposé un recours auprès de la Fifa pour des décisions arbitrales qu’ils estimaient injustes : un pénalty accordé au Ghana en défaveur des Bafana Bafana et un problème technique lié aux remplacements pour les joueurs pour le Bénin. Les deux requêtes des nations africaines ont été rejetées par la Fifa.

En 2009, personne n’a oublié la main de Thierry Henry qui avait permis à William Gallas de marquer le but de la qualification pour le Mondial 2010 lors d’un barrage face à l’Irlande. L’erreur d’arbitrage, manifeste, n’a pas empêché les Irlandais de regarder la Coupe du monde devant leur télé. En 2015, John Delaney, directeur général de la Fédération irlandaise de football a révélé que la Fifa a versé une somme d’argent de plusieurs millions d’euros pour dissuader la FAI de ne pas entamer une procédure judiciaire.