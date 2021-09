Coupe du monde 2022 (qualifs): encore trop juste en club, Ibrahimovic appelé avec la Suède

Le sélectionneur de la Suède, Janne Andersson, a rappelé Zlatan Ibrahimovic pour les deux matches de qualification à la Coupe du monde 2022, en octobre. L'attaquant de l'AC Milan est pourtant toujours blessé.

Zlatan Ibrahimovic (39 ans) va signer son grand retour avec la Suède le mois prochain, à l’occasion du prochain break international. Il fait partie des 25 joueurs retenus pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur des Blagult, Janne Andersson, a estimé qu’il était temps pour lui de rappeler l’attaquant de l’AC Milan, qui se remet pourtant tout juste d’une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Sorti de sa retraite cette année

Le meilleur buteur de la sélection suédoise (62 buts en 118 sélections), qui n’a joué que trente minutes cette saison avec l’AC Milan, entre une blessure au genou et une gêne au tendon d’Achille, n’avait repris que tardivement l’entraînement avec son club en raison d’une opération au genou subie en juin, laquelle lui a fait manquer l’Euro 2021 avec la Suède. Ibrahimovic, qui fêtera ses 40 ans dimanche prochain, ne devrait pas pouvoir jouer avec son club cette semaine, en Ligue des champions.

Il n’est pas certain non plus qu’il soit disponible face à la Fiorentina le jour même de son anniversaire. Après une longue absence en sélection, Ibrahimovic était sorti de sa retraite pour retrouver le maillot de l’équipe nationale à la fin du mois de mars 2021, délivrant deux passes décisives contre la Géorgie et le Kosovo, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Les Suédois croiseront une nouvelle fois le Kosovo en octobre, le 9, avant de défier la Grèce (12 octobre).