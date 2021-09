AC Milan: blessés, Giroud et Ibrahimovic ne joueront pas contre la Juventus

L’AC Milan se déplace sur la pelouse de la Juventus Turin (dimanche 20h45) lors de la cinquième journée de Serie A. Pour cette affiche, Stefano Piolo, entraineur des Rossoneri, devra faire sans Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic.

Quelle attaque pour l’AC Milan face à la Juventus? Présent en conférence de presse, Stefano Pioli a annoncé les forfaits de ses deux attaquants: Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud. Le premier n’est pas en forme physique tandis que le second souffre du dos.



"Ibra aimerait être Superman mais ce n'est pas le cas. Nous l'avons évalué et il ne s'est pas beaucoup amélioré. Il ne jouera pas ce dimanche. Olivier Giroud a une douleur au bas du dos", explique l’entraineur de l’AC Milan face à la presse.

En Ligue des Champions face à Liverpool, le Suédois était déjà forfait. De son côté, Olivier Giroud est rentré en 62e minute à la place de Rafael Leao.

"Un match de très haut niveau"

Les dynamiques entre les deux équipes sont totalement différentes. Si l’AC Milan est en tête du classement avec trois victoires en autant de matchs, la Veille Dame est 16e avec seulement un point au compteur. A l’inverse, en Ligue des Champions, les hommes de Massimiliano Allegri se sont imposés, 3-0, contre Malmo tandis que les Rossoneri se sont inclinés sur le score de 3-2 contre les Reds de Liverpool.



En conférence de presse, Stefano Pioli a confié s’attendre à un match de haut niveau et estime que la Juventus Turin reste un candidat au titre malgré un début de saison manqué: "La compétitivité du championnat italien est élevée et les sept premiers sont proches en termes de valeurs. Avec la Juve, ce sera un match de très haut niveau, ils peuvent encore gagner le Championnat. Je m'attends à une Juve agressive, nous devons être prêts à toutes les situations."



Dans un Juventus Stadium bouillant, cette affiche de la quatrième journée de Série A s’annonce bouillant.