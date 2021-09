Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder AC Milan-Atlético

Gros programme en perspective ce mardi pour le début de la deuxième journée de la Ligue des champions avec PSG-Manchester City (21h, sur RMC Sport), mais aussi AC Milan-Atlético de Madrid.

Cela fait plusieurs années qu’il ne faut plus attendre les phases finales pour s’offrir de grosses affiches en Ligue des champions. La deuxième journée des poules offre de gros chocs dès ce mardi avec l’inévitable PSG-Manchester City (21h, sur RMC Sport 1), dans la revanche de la dernière demi-finale de la saison dernière (qualification de City après des succès 2-1 et 2-0). Une autre confrontation vaudra le coup d’œil: celle entre l’AC Milan et l’Atlético de Madrid (21h).

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports

Le match sera diffusé sur beIN Sports 1, une chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner par le biais de l’offre couplée avec RMC Sport. Après sept ans d’absence, les Lombards ont retrouvé la C1 grâce à leur deuxième place en Serie A la saison dernière. Pour leur premier match, les coéquipiers de Théo Hernandez se sont inclinés sur le terrain de Liverpool (3-2). L’Atlético a concédé le match nul à domicile (0-0) face au FC Porto de son côté.

Les deux équipes ont donc besoin de points dans ce groupe de la mort. Les Italiens seront encore privés de Zlatan Ibrahimovic, toujours gêné au tendon d’Achille. Olivier Giroud est, lui, sur pied après avoir repris la compétition le week-end dernier lors du match contre la Spezia. Il avait manqué les deux semaines précédentes en raison du coronavirus et de douleurs dorsales.

"Perdre deux semaines d'entraînement, ça compte, a confié Stefano Pioli, entraîneur milanais, lundi en conférence de presse. Les 45 minutes contre la Spezia ont été utiles, ses conditions vont s'améliorer lors des prochains matches." Giroud devrait bien croiser la route d'Antoine Griezmann, en difficulté à l'Atlético, qu'il a longtemps côtoyé en équipe de France.