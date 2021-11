Coupe du monde 2022 (qualifs): la RD Congo pourrait être disqualifiée pour une histoire de remplacements

La République Démocratique du Congo aurait enfreint le règlement FIFA sur les changements de joueurs pendant la rencontre face au Bénin (2-0), qui lui a permis d'obtenir sa qualification pour les barrages de la Coupe du monde 2022.

Une énorme bévue pourrait coûter à la République Démocratique du Congo sa qualification pour les barrages du Mondial 2022. Pour l’instant, sa victoire (2-0) face au Bénin dimanche dernier lui assure de participer à des barrages sous la forme de matches aller-retour qui désigneront les cinq qualifiés de la zone Afrique pour le Qatar. Le Mali, l'Egypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana sont eux aussi assurés d’y participer.

Un arbitrage controversé

Mais pour la RD Congo, plus rien n’est vraiment certain en réalité. Car le pays s’est exposé à une disqualification. La raison ? Le sélectionneur, Hector Cuper, a effectué quatre changements, ce qui est toujours autorisé aujourd’hui, mais il a procédé à ces différents remplacements à quatre moment distincts, alors que le règlement n’en accorde que trois au maximum, sans prendre en compte ceux effectués à la pause, depuis qu’une nouvelle mesure liée à la pandémie a été introduite et prolongée jusqu’à fin 2022.

Le Bénin, au courant de cette erreur, devrait être tenté de le faire payer cher à son adversaire, en obtenant sa disqualification. Au stade des Martyrs (Kinshasa) - loin d'être vide alors que le match devait se dérouler à huis clos -, qui voyait les deux équipes s’affronter pour un match à quitte ou double, la RDC devait absolument l’emporter pour se qualifier, là où les visiteurs pouvaient se contenter d’un match nul. Las, la partie tournait rapidement au vinaigre pour les Écureuils du Bénin, victime d’un arbitrage très contestable. Kayembe, Bakambu, Muleka et Kayamba sont ainsi entrés en jeu aux 63e, 77e, 84e et 90e minutes.

L'exemple de Wolfsburg

Khaled Adenon s'est retrouvé au contact avec Ben Malango dans la surface, sur un centre venu de la gauche. L'arbitre gabonais a alors estimé qu’il y avait faute du défenseur sur l'attaquant, accordant un penalty, transformé (10e), qui déclenchait de vives protestations. La RDC a anéanti les derniers espoirs de son adversaire avec un deuxième but inscrit en seconde période (75e). Tendus par le scénario du match, les Béninois sont allés protester au coup de sifflet final, contraignant l’arbitre à se protéger derrière un cordon de sécurité.

Pour la première fois depuis 1974, l’actuelle République Démocratiique du Congo (nommée Zaïre à l’époque) pourrait jouer le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde grâce à ce résultat, à moins que le Bénin obtienne réparation du préjudice en coulisses. L’été dernier, au premier tour de la Coupe d’Allemagne, Wolfsburg a vu son succès annulé et a été disqualifié par la Fédération allemande de football. En cause : le trop grand nombre de remplacements effectué par son nouveau manager, Mark van Bommel.