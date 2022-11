Coupe du monde 2022: qui est l'attaquant équatorien Djorkaeff Reasco, prénommé en hommage à Youri ?

Opposé au Qatar ce dimanche (17h) en match d'ouverture du Mondial, l'Equateur compte dans ses rangs un certain Djorkaeff Reasco. Un avant-centre de 23 ans dont les parents étaient fans du champion du monde 1998, qui a prévu de lui rendre visite durant le tournoi.

A moins d’être un spécialiste des championnats sud-américains ou de passer ses nuits sur Football Manager à dénicher des pépites, impossible de connaître sur le bout des doigts les 26 joueurs convoqués par l’Equateur pour la Coupe du monde. Même si certains noms parlent plus que d’autres. Il y a d’abord Enner Valencia, meilleur buteur et capitaine de cette sélection, passé par l’Angleterre et qui martyrise cette saison les défenses de Turquie avec Fenerbahçe. Il y a aussi Moisés Caicedo, milieu de 21 ans de Brighton déjà dragué par les plus grands clubs européens, ou Piero Hincapié, titulaire à seulement 20 ans dans la défense de Leverkusen. Sans oublier le Troyen Jackson Porozo, candidat à une place dans le onze de Gustavo Alfaro pour le match d’ouverture face au Qatar ce dimanche (17h).

Mais soyons honnête, la vraie curiosité de cette liste se trouve ailleurs. Car en attaque, le sélectionneur équatorien a convoqué un certain… Djorkaeff Reasco. Oui, cet avant-centre de 23 ans porte comme prénom le nom de famille du champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, neuvième du Ballon d'or 1996. "Mon père et ma mère étaient des grands fans de Youri Djorkaeff. Et comme je suis né en janvier 1999, ils ont décidé de m’appeler Djorkaeff. Mon père admirait son style de jeu. Et coïncidence ou pas, moi aussi je suis attaquant. J'ai vu des vidéos de sa façon de jouer et je crois que mon jeu ressemble un peu au sien", racontait-il en 2016 lors de ses débuts professionnels avec la Liga de Quito, son club formateur. Six ans plus tard, Djorkaeff Reasco a quitté l’Equateur pour l’Argentine, où il doit se contenter d’un temps de jeu limité chez les Newell's Old Boys récemment repris en main par Gabriel Heinze.

Youri Djorkaeff va le voir au Qatar

Depuis son arrivée en février dernier, son bilan personnel est de deux buts et trois petites passes décisives en une vingtaine d’apparitions. Un rendement qui n’a pas grand-chose à voir avec les stats du "Snake" à son époque. Djorkaeff Reasco se voit pourtant comme "un neuf moderne". "En Argentine, les joueurs se battent vraiment sur tous les ballons. Avec beaucoup d’intensité. C’est ce qui manque encore à mon jeu. Moi, mon truc, c’est le but. Je suis un finisseur. Je suis très mobile et j’essaie d’être toujours en contact avec le ballon. J'aime par exemple beaucoup ce que font Julián Alvarez, Gabriel Jesus et Luis Suárez", confiait récemment à la chaîne ESPN celui qui est connu dans son pays pour avoir évolué dans la même équipe que son père il y a quelques années en arrière. Au Mondial, Djorkaeff Reasco peut s’attendre à passer plus de temps sur le banc que sur les terrains au vu de la concurrence à son poste. Mais il devrait avoir droit à un grand bonheur dès dimanche.

Présent au Qatar, Youri Djorkaeff, invité ce dimanche dans l'Intégrale Coupe du monde à 16h sur RMC, a prévu d’assister au match d’ouverture et de lui faire une petite surprise. "Je ne sais pas encore comment je vais m’y prendre, mais je vais essayer de trouver un moyen pour aller le voir après le match pour faire une photo qu’il enverra à son papa. Je vais me débrouiller. Cette histoire-là le mérite bien", a raconté l’ancien chef d’orchestre de Monaco et de l’Inter Milan auprès du Parisien. Et d’ajouter : "Vous ne le savez pas, mais j’ai évoqué ce joueur avec le président de la République équatorienne lors de ma visite aux Nations Unies il y a quelques mois ! (…) On m’avait envoyé des vidéos de quelques-unes de ses actions il y a quelque temps et c’est vrai que son style de jeu peut un peu se comparer au mien." Il a peut-être vu ce but fou inscrit par Djorkaeff Reasco début septembre face au Gimnasia. Un missile en pleine lucarne à une trentaine de mètres des buts adverses. Il serait bien inspiré de mettre le même au Qatar devant l’idole de ses parents. Pour leur offrir un peu en avance le plus beau des cadeaux.