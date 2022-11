Coupe du monde 2022: quelle équipe vous a le plus impressionné après un match?

Toutes les équipes ont maintenant disputé un match lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'occasion de tirer un premier bilan.

Seulement cinq jours de compétition et un seul match pour les 32 équipes. on se gardera donc bien de tirer un bilan définitif. Si le titre pas très honorifique de pire début de compétition se joue entre l'Argentine, l'Allemagne, le Costa Rica et le Qatar, il nous a semblé plus positif de se demander (et de vous demander) quelle équipe avait le plus impressionné après ce premier match. On en a présélectionné 11, à vous de voter.

>> Si le module de vote ne s'affiche pas correctement, vous pouvez y accéder ici

Pour rappel, les 32 équipes qualifiées:

Zone Europe: Allemagne, Danemark, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Pays-Bas, Angleterre, Suisse, Portugal, Pologne, pays de Galles.

Zone Asie: Qatar (pays hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite, Australie

Zone Afrique: Sénégal, Maroc, Ghana, Cameroun, Tunisie

Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes: Canada, Mexique, États-Unis, Costa Rica

ZoneAmérique du Sud: Brésil, Argentine, Uruguay, Équateur