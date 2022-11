Coupe du monde 2022: qui est Andries Noppert, le méconnu gardien numéro 1 des Pays-Bas ?

Depuis l’annonce de la liste de Louis van Gaal le 11 novembre dernier, tout un pays cherchait à savoir l’identité du gardien titulaire lors du premier match du Mondial. Selon plusieurs médias néerlandais ce dimanche, le doute est désormais levé. Il s’agit d’Andries Noppert, actuel portier d’Heerenveen, en Eredivisie. Portrait d’un joueur à la carrière mouvementée.

A chaque annonce de liste, c’est la même rengaine. Les débats s’enchaînent et peuvent aller de la petite discussion à la grosse polémique. Les Pays-Bas ont connu quelques heures agitées le 11 novembre dernier. La raison ? La constitution du groupe des trois gardiens appelés pour le Mondial 2022. Grand favoris pour être convoqués, Jasper Cillessen (NEC) et Mark Flekken (Fribourg) ont été écartés. Le premier était le seul gardien à avoir disputé une Coupe du monde (en 2014) et était revenu aux Pays-Bas cette saison, dans le club de Nimègue, pour rejouer de manière régulière après ses expériences à Barcelone et Valence, dans le but d’être présent au Mondial. Le second était tout simplement le gardien ayant disputé le plus de match avec les Oranje en 2022.

Ces deux absences ont fait le bonheur de Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) et Andries Noppert (Heerenveen). Bijlow n’avait pas été convoqué lors de la dernière fenêtre internationale avant l’annonce de la liste. Louis van Gaal avait expliqué que ses performances depuis le début de saison étaient insuffisantes. Pasveer connaît lui aussi des premières semaines très difficiles sur l’exercice 2022-2023, et on ne compte plus ses erreurs grossières (de main, dans le jeu au pied) ces derniers temps, notamment en Ligue des champions (Naples, Liverpool). Andries Noppert n’a pas ces problèmes de fiabilité. Le portier d’Heerenveen est le meilleur gardien du championnat néerlandais et a réalisé de grands matches, Van Gaal expliquant le 11 novembre dernier qu’il était tout simplement le plus performant de tous les gardiens du pays. De là à en faire son gardien numéro 1 ? Personne ne pouvait l’imaginer. Mais selon De Telegraaf et Voetbal International ce dimanche, c’est le choix que fera le sélectionneur pour le match contre le Sénégal ce lundi, 17h.

De remplaçant en D2 néerlandaise à la Coupe du monde en 18 mois

Destiné à être un gardien remplaçant aux Pays-Bas dans les premières années de sa carrière, entre Eerste Divisie (la D2 néerlandaise) et Eredivisie, le parcours d’Andries Noppert prend un chemin étonnant en janvier 2018 lorsqu’il rejoint Foggia, en Serie B italienne. Le club des Pouilles se bat pour ne pas descendre en troisième division et Noppert doit se contenter d’un rôle de remplaçant, ne disputant que cinq rencontres en toute fin de saison. En septembre 2019, souhaitant retrouver du temps de jeu, il s’engage avec le FC Dordrecht, mais une grave blessure l’éloigne des terrains de l’Eerste Divisie. Il ne dispute que deux matches et son contrat d’une saison n’est pas renouvelé. Nous sommes alors en juin 2020 et le gardien de 2m03 se retrouve sans club. Il doit attendre six mois avant de retrouver une équipe. Il pose ses valises à Deventer dans le mythique club de Go Ahead Eagles, toujours en D2 néerlandaise, après un essai concluant. Il ne cache pas sa satisfaction de quitter ses entraînements en solitaire. "Depuis que je suis venu en essai avec Go Ahead Eagles il y a une semaine et demie, j'ai vraiment réalisé ce qui me manquait ces derniers mois, confie-t-il alors. Être ensemble, le quotidien, faire des blagues les uns avec les autres. C'est fantastique que je puisse à nouveau vivre cette expérience collective."

Le deal est clair, Noppert sera remplaçant pour cette deuxième partie de saison 2020-2021, derrière Jay Gorter, un très jeune gardien prometteur. Il l’annonce lui-même lors de sa signature : "Je vais être clair sur mon rôle : Jay Gorter est le numéro 1 car c'est un énorme talent. La chose la plus importante pour moi est que je peux être sur le terrain avec le staff et les autres joueurs tous les jours pour me développer." Comme prévu, Noppert ne joue pas. À l’été 2021, après la montée de GAE en Eredivisie, le club perd Gorter, transféré à l’Ajax et se met en quête d’un nouveau portier. Le club de Deventer n’a pas un centime à dépenser sur le marché des transferts et étudie des joueurs libres. Le profil de Jérôme Prior est un temps étudié par l’entraîneur, Kees van Wonderen, mais le club fait finalement signer Warner Hahn, international surinamien.

Le mariage ne dure que six mois : fin janvier 2022, Hahn se met d’accord avec Go Ahead Eagles et résilie son contrat. La chance d’Andries Noppert est enfin arrivée. À 26 ans, le voilà dans la peau d’un titulaire. Le portier enchaîne les bonnes performances et contribue largement au maintien du club de Deventer en Eredivisie. Le club compte sur lui et veut l’installer comme numéro 1 en prolongeant son contrat expirant. Mais Kees van Wonderen se voit offrir une belle promotion et rejoint Heerenveen, un club plus installé et plus ambitieux. L’entraîneur souhaite continuer à travailler avec Andries Noppert qui l’a définitivement convaincu en fin de saison. Il a en effet terminé parmi les meilleurs gardiens du championnat et affiche d’excellentes statistiques sur sa ligne. Il était par exemple quatrième au classement des portiers ayant empêché le plus de buts adverses sur le différentiel entre post-shots xG et buts encaissés. Noppert rejoint Heerenveen et l’annonce est faite, comme pour son entraîneur, avant même la fin de la saison 2021-2022.

La confirmation à Heerenveen

Dans le nord des Pays-Bas, Andries Noppert continue à être déterminant. Contre Feyenoord, il réalise 11 arrêts et permet à son équipe de prendre un point à l’extérieur. Sa prestation contre le PSV marque également les esprits. Avec six clean sheets en quatorze journées, il contribue à hisser Heerenveen à la 8e place à la trêve, à une unité de la zone des playoffs pour déterminer le dernier club européen en fin de saison. Sa cote de popularité grandit et les micros se font toujours plus nombreux. Frans Hoek, entraîneur des gardiens de la sélection néerlandaise et homme de confiance de Louis van Gaal étudie de près ses prestations. Et le 11 novembre dernier, son nom apparaît dans la liste des trois portiers des Oranje pour la Coupe du monde 2022.

Excellent sur sa ligne, Andries Noppert "est doté de vifs réflexes" selon son entraîneur Kees van Wonderen, joint par RMC Sport. "Il a le courage de sortir de sa zone de confort et ne voit pas sa taille comme un frein, poursuit le technicien néerlandais. Son profil ressemble à celui de Thibaut Courtois." Le coach d’Heerenveen tient également à souligner les qualités humaines de son gardien : "Au-delà de ses qualités de gardien, le plus important est sa personnalité positive et son caractère très stable qui en font une personne très agréable au quotidien."

Jamais effrayé par des choix forts et courageux, notamment lorsqu’il s’agit du poste de gardien, Louis van Gaal va donc confier les clés de sa défense à un portier inexpérimenté de 28 ans, n’ayant jamais joué de match européen et avec trente-deux petits matches de première division au compteur. Le match contre le Sénégal ce lundi sera la première sélection avec les Pays-Bas d’Andries Noppert. On a connu baptême du feu moins excitant.