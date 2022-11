Coupe du monde 2022: Roberto Martinez assume des "tensions" au sein du vestiaire belge

Battue par le Maroc (2-0) dimanche en Coupe du monde, la Belgique est au pied du mur avant son dernier match de poule face à la Croatie jeudi. Le sélectionneur Roberto Martinez va devoir trouver des solutions avec un vestiaire qui ne cesse de se déchirer.

La Belgique est au bord du gouffre. Battus dimanche par le Maroc (2-0), les Diables Rouges n'ont plus le droit à l'erreur lors de leur dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde ce jeudi (16h) face à la Croatie. Au lendemain de la défaite, le sélectionneur Roberto Martinez a assumé les "tensions" actuelles au sein du vestiaire.

Avant la rencontre face aux Lions de l'Atlas, Kevin De Bruyne avait assuré que la Belgique était moins forte qu'en 2018, n'ayant pas le niveau de remporter ce Mondial au Qatar car les joueurs sont "trop vieux". Une référence indirecte à la défense, lente et âgée, comme l'a noté aussi Eden Hazard. "Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est aussi trop vieux devant”, a répondu Jan Vertonghen à l'issue de la défaite face au Maroc.

Martinez a "vu de la peur sur les visages"

Dans un entretien à la RTBF ce lundi, le sélectionneur Roberto Martinez a assumé les problèmes de vestiaire. "Oui, il y a des tensions dans le groupe, a reconnu le technicien. C'est naturel. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C'est comme dans une famille. Si vous n'avez pas de tension ou de désaccord dans une famille, c'est parce que vous n'avez pas d'émotions."

Si la famille se déchire aux yeux de tous, la Belgique va devoir trouver des ressorts pour se qualifier. "C'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situations. On n'a jamais perdu par deux buts en Coupe du monde. On sait qu'on peut le faire, a déclaré Martinez. On espérait être qualifié dès le deuxième match, mais c'est la réalité. Il nous reste une opportunité de passer."

Roberto Martinez a été "déçu" par la prestation de son équipe contre le Maroc. "J'ai vu une peur de perdre sur les visages, et ça, c'est de ma responsabilité de trouver des solutions, de changer l'état d'esprit des joueurs, a commenté Roberto Martinez. Parce que quand vous jouez un match avec cette peur, il est très difficile d'utiliser vos qualités et de gagner. (...) Notre équipe a besoin de se procurer des possibilités, de prendre du plaisir sur la pelouse. On ne parvient pas à développer tout notre potentiel en ce moment."

La presse belge n'a pas été tendre avec sa sélection et s'inquiète désormais pour la suite. De retour sur le terrain face au Maroc, revenant d'une blessure musculaire, Romelu Lukaku peut représenter l'espoir. Martinez "espère" pouvoir le titulariser face à la Croatie, en tête du groupe avec quatre points contre trois unités pour la Belgique. Dans l'autre match, le Canada déjà éliminé avec deux défaites, jouera face au Maroc, qui pourra se contenter d'un nul pour passer au prochain tour.