Coupe du monde 2022: Rüdiger critiqué pour sa course improbable lors d'Allemagne-Japon

L'ancien international allemand Didi Hamann n'a pas épargné Antonio Rüdiger après sa course totalement improbable lors du match de la Coupe du monde 2022 contre le Japon (1-2).

Difficile de comprendre ce qui lui est passé par la tête. On joue la 64e minute ce mercredi entre l’Allemagne et le Japon lorsqu’Antonio Rüdiger décide de faire le show. La Mannschaft mène 1-0 pour son entrée en lice à la Coupe du monde et le défenseur du Real Madrid est visiblement très serein.

Au duel avec Takuma Asano le long de la ligne de touche, il se lance dans une course totalement improbable pour protéger le ballon et le laisser sortir, en levant anormalement les genoux avant de se marrer. Une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux qui a trouvé un écho bien différent au coup de sifflet final.

Car l’Allemagne est finalement tombée de très haut en s’inclinant face au Japon (2-1). Avec notamment un but d’Asano… le joueur qui a pu se sentir chambré par Rüdiger. Moqué par des internautes qui n’ont pas du tout apprécié sa folle course.

"Non-professionnel et arrogant"

Le défenseur, qui avait déjà fait la même chose lorsqu’il évoluait à Chelsea lors d’une rencontre de Premier League contre Newcastle, a aussi été critiqué par l’ancien international allemand Didi Hamann.

"C’est honteux de poster ça (en réponse à tweet de l'équipe de l'Allemagne). Dénigrer l'adversaire n'a jamais été dans l'esprit du jeu. Il n'y a qu'un seul des deux joueurs qui rit ce soir et ce n'est pas Rüdiger. C’est non-professionnel et arrogant", a commenté l’ex-milieu de terrain du Bayern et Liverpool, en réaction à un post de l’équipe d’Allemagne s’amusant de la course de Rüdiger.

Comme il y a quatre ans en Russie, les coéquipiers de Thomas Müller ont donc débuté la Coupe du monde par un revers. Ils étaient arrivés à Moscou dans la position des tenants du titre et s'étaient inclinés contre le Mexique (1-0). Eliminés dès le premier tour, ils veulent rectifier le tir au Qatar.

Il faudra pour cela une réaction dès dimanche contre l'Espagne (20h), qui n'a fait qu'une bouchée du Costa Rica (7-0) dans l'autre match du groupe E.