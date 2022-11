Coupe du monde 2022: sanctionnés au Qatar ou critiqués en Angleterre, Kane et les Anglais ont tranché

Alors qu'il souhaitait porter le brassard arc-en-ciel, Harry Kane se pliera à la décision de sa Fédération de renoncer sous peine de sanction sportive... quitte à s'exposer aux critiques en Angleterre.

Demi-finaliste en 2018, l’Angleterre lance sa Coupe du monde ce lundi face à l’Iran (14h) dans un climat sportif incertain. Cela vaut encore plus pour l’extra-sportif. Alors que sa Fédération s’était alliée à d’autres pour faire porter un brassard arc-en-ciel pour le respect LGBT+ à son capitaine, Harry Kane ne l'arborera finalement pas au moment du coup d’envoi. Depuis la prise de parole lunaire de Gianni Infantino, président de la Fifa samedi, l’instance brandissait la menace de faire avertir chaque porteur de ce fameux brassard "One Love" dès le coup d’envoi. Elle a officialisé cette décision ce lundi auprès des sept fédérations qui comptaient afficher ostensiblement leur soutien à la cause LGBT+.

"La Fifa a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain, indique un communiqué commun. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes." Cela aurait un impact trop important sur la compétition puisqu’un joueur est suspendu pour un match dès son deuxième avertissement.

La Fédération anglaise de football a longtemps attendu des éclaircissements de la Fifa sur de potentielles sanctions. Elle s’était même dite prête à payer d’éventuelles amendes mais risquer une suspension de son capitaine a rendu les dirigeants bien plus hésitants. Les joueurs, eux, étaient prêts à s'y plier à l'instar de Kane. "Nous avons clairement indiqué en tant qu'équipe, staff et organisation que nous voulions porter le brassard, a récemment rappelé l'attaquant. Je sais que la FA parle à la FIFA et qu'au moment du match, elle aura pris sa décision."

Avant son annonce aux fédérations, la Fifa avait invité tous les capitaines à porter un brassard différent promouvant des messages sociaux comme "Le football unit le monde", "Partagez le repas" et "Apportez les mouvements".

Cette décison de ne pas porter le brassard "One Love" expose désormais Harry Kane et ses coéquipiers à des critiques nourries en Angleterre, où six personnes sur dix estiment que la position du Qatar sur l’homosexualité aurait dû l’empêcher d’accueillir la Coupe du monde.

Carragher: "Se retirer à cause d'un carton jaune, c'est faible"

Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool désormais consultant pour Sky Sports, avait exhorté la sélection à ne pas céder aux menaces de la Fifa, ce lundi matin avant que le couperet ne tombe. "Harry Kane doit porter le brassard, a-t-il lancé. L'Angleterre a fait du bruit sur le fait qu'elle allait porter ça, que c'est leur protestation contre la tenue de la Coupe du monde au Qatar, les droits de l'homme et tout ce qui se passe dans le pays que les gens ont critiqué. C'est une façon pour l'Angleterre de montrer qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le pays. Ils ne peuvent pas se retirer maintenant. Le fait que Harry Kane puisse recevoir un carton jaune ne fait que renforcer la campagne. Pour l'Angleterre, se retirer à cause d'un carton jaune pour Kane, je pense que ce serait faible, donc je pense que cela devrait les rendre plus déterminé."

La peur et la crainte de saborder les ambitions sportives d'une sélection qui n'a plus remporté de titres depuis 1966 ont pris la dessus. Les joueurs anglais ne seront pas inactifs pour autant: ils mettront le genou à terre avant le coup d’envoi. A moins que la Fifa ne sanctionne aussi ce geste.