Ballon d’or: la réaction très drôle de Thierry Henry face à la réponse de Drogba sur la probable victoire de Benzema

En marge du Classique PSG-OM (1-0) dimanche soir au Parc des Princes, Thierry Henry, consultant pour Prime Vidéo et Didier Drogba, maître de cérémonie ce lundi soir pour la remise du Ballon d’or, ont été interrogés sur la probable victoire de Karim Benzema. Un faux suspense qui a provoqué une drôle de réaction de l’ex-idole d’Arsenal.

Depuis quelques jours, Didier Drogba marche sur des œufs. Ce lundi soir, au théâtre du Châtelet à Paris, l’ancien avant-centre de l’OM et de Chelsea sera le maître de cérémonie à l’occasion de la grande soirée de la remise du Ballon d'Or. Or, il ne fait quasiment aucun doute que le successeur de Lionel Messi s’appelle Karim Benzema. Aussi, lorsque l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire est interrogé sur le triomphe annoncé de l’attaquant du Real Madrid et des Bleus comme ce fut le cas dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes en marge du Classique PSG-OM, la langue de bois est forcément de rigueur. Et l'embarras pas très loin.

Henry : "C’est un politicien. Bravo!"

"C’est vrai qu’il fait partie des favoris", a admis Drogba au micro de Prime Vidéo. Une phrase qui a provoqué le grand étonnement de Thierry Henry. Présent à ses côtés comme consultant, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a fait un mouvement aussi bref que drôle en direction de l’Ivoirien après cette porte ouverte enfoncée.

Didier Drogba et Thierry Henry © Prime Vidéo

"Il fait une grosse saison, a poursuivi Drogba sous l’œil amusé et coquin de Thierry Henry. On verra demain (lundi). Surprise demain." Et l’ex-Gunner d’enchaîner à propos de l'ex-candidat à la présidence de la Fédération de Côte d’Ivoire: "C’est un politicien. Bravo."