Coupe du monde 2022: "Silence de mort", "ambiance d’enterrement"... Les coulisses de l'élimination allemande

Avec une élimination dès la phase de poule, la Coupe du monde de l’Allemagne a tourné au fiasco ce jeudi soir. À l’issue de la rencontre contre le Costa Rica, la frustration du vestiaire allemand était à la hauteur de cette immense déconvenue.

Un véritable naufrage et un constat amer: pour la deuxième édition consécutive, l’Allemagne, immense nation du football et championne du monde 2014, ne verra pas les 8es de finale d’un Mondial. Jeudi soir, la victoire surprise du Japon face à l’Espagne (2-1) a précipité l’élimination dès les phases de poules de la Mannschaft, pourtant victorieuse du Costa Rica (4-2).

Pour la sélection allemande, l’aventure qatarie s’est donc arrêtée au bout de trois petits matchs. Et, dans les vestiaires, la déception était à la hauteur du fiasco. Comme le rapporte Bild, un "silence de mort" régnait dans le vestiaire moins de dix minutes après le coup de sifflet final. Assommés, les hommes d’Hansi Flick ne savaient pas quoi se dire après cette immense déconvenue. C’est à ce moment-là qu’une considération purement matérielle a mis les Allemands face à la douloureuse réalité: alors que leurs chaussures étaient emballées dans des petits sacs plastiques, les joueurs de la Mannschaft étaient responsables de leur équipement pour la première fois depuis leur arrivée au Qatar.

Avant même que les premiers échos sur l’ambiance du vestiaire ne sortent, les différentes déclarations en conférence de presse ou en zone mixte disaient tout de l'atmosphère qui régnait alors dans les rangs allemands. Thomas Müller, cadre historique de la sélection, a tellement accusé le coup qu’il semblait tout proche d'annoncer sa retraite internationale. "Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais s’il s’agissait de mon dernier match, je voudrais dire un dernier mot: ce fut un immense plaisir, a confié l’homme aux dix buts en Coupe du monde au micro du média ARD. J'ai essayé à chaque match de laisser mon cœur sur le terrain. Parfois, il y a eu des larmes de joie, parfois de la douleur, mais j’ai toujours joué avec amour, vous pouvez en être sûr. Maintenant, je dois voir pour tout le reste. Merci beaucoup."

Kimmich: "Le pire jour de ma carrière"

Joshua Kimmich, qui n’a connu que des déceptions depuis son arrivée en sélection (défaite en demi-finale de l’Euro 2016, élimination en poule au Mondial 2018 et 2022, sortie de route en 8e à l’Euro 2021), est lui aussi apparu extrêmement touché en conférence de presse. "Pour moi, personnellement, c'est le pire jour de ma carrière, a lâché le milieu de terrain du Bayern Munich (27 ans, 74 sélections) en conférence de presse. J'ai peur de tomber dans un trou ! Ça fait réfléchir, ces échecs sont liés à ma personne !" Plus anecdotique, la mine totalement défaite de Kai Havertz avec son trophée d’homme du match, qui a fait hurler de rire les internautes, est une autre preuve de la terrible soirée traversée par les Allemands.

Le car de la sélection allemande quitte l'hôtel pour l'aéroport ce vendredi matin © Icon

Comme rapporté par Bild, le car de la sélection a ensuite quitté le Al Bayt Stadium aux alentours de 1h45 heure locale (23h45 en France et en Allemagne), moins de deux heures après le coup de sifflet final de la rencontre contre le Costa Rica. À leur arrivée à l’hôtel environ 40 minutes plus tard, les épouses et petites amies attendaient les joueurs allemands. Avant de s'endormir, l’ensemble du staff et de la sélection ont partagé un repas de fin de soirée dans "une ambiance d’enterrement". L’atmosphère dans l’avion vers Francfort, qui devait décoller en milieu de journée ce vendredi, ne devait pas être vraiment meilleure.