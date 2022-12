Coupe du monde 2022: tensions sur les Champs-Elysées après les victoires du Maroc et de la France, 74 interpellations

A Paris, 74 interpellations ont eu lieu samedi en raison de quelques incidents sur les Champs-Elysées après les qualifications du Maroc et de la France pour les demi-finales du Mondial.

C’est le gros bémol de la soirée. Les célébrations des supporters après les victoires du Maroc et de la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, respectivement contre le Portugal (1-0) et l’Angleterre (2-1), ont été marquée par des incidents à Paris. Selon la préfecture de police de Paris, environ 20.000 personnes étaient présentes en soirée sur les Champs-Elysées et des tensions sont survenus.

1.200 policiers et gendarmes mobilisés

Des vitrines ont été brisées et 74 personnes ont été interpellées samedi. De rares incidents ont également été relevés à Lille et Avignon. A Paris, plus de 1.200 policiers et gendarmes avaient été déployés pour assurer la sécurité. Des deux côtés de l'avenue des Champs-Elysées et aux croisements des rues, les forces de l'ordre étaient munies de casques et de boucliers anti-émeutes. Des groupes d'individus ont procédé à des jets de projectiles et des tirs de mortier. Les forces de l’ordre ont répliqué en chargeant les auteurs de ces tirs et en procédant à des arrestations. Deux scooters ont notamment été incendiés dans les avenues annexes.

Le dispositif policier devrait à nouveau être très important mercredi. Qualifiés pour les demi-finales du Mondial, les Bleus de Didier Deschamps et les Lions de l'Atlas de Walid Regragui s'affronteront pour une place en finale (20h, heure française). Le vainqueur défiera la Croatie ou l'Argentine dimanche prochain.