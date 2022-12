EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Maroc-Portugal en live

Bonjour et bienvenue pour ce match

Quelle affiche pour ce troisième quart de finale de la Coupe du monde 2022! Une affiche un peu surprise, car pas grand monde n'imaginait le Maroc sortir premier de sa poule, ni renvoyer dans la foulée l'Espagne à la maison.

Mais c'est un tout nouveau défi qui s'offre aux hommes de Walid Regragui, qui doivent d'abord panser leurs blessures après 120 minutes d'un intense combat. Car le Portugal n'est pas venu faire de la figuration. Avec un groupe qui accumule les talents, Fernando Santos peut même se permettre de faire débuter Cristiano Ronaldo sur le banc, ce qui ne va pas sans turbulences. Les Portugais auront-ils digéré les perturbations autour de Ronaldo?

Réponse samedi à 16h (les compos et la présence ou non de Ronaldo au début du match seront disponibles vers 14h30). Coup d'envoie sur BeIN Sport et TF1. Le match sera aussi sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde. Et bien sûr en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport. Le vainqueur de ce quart de finale rencontrera en demi-finale le vainqueur de France-Angleterre.