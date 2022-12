Coupe du monde 2022: tensions et interpellations sur les Champs Elysées après les victoires du Maroc et de la France

Aux côtés des supporters qui chantaient leur joie de savoir le Maroc et la France qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde, d'autres individus avaient prévu d'en découdre avec les forces de l'ordre.

C’était à craindre (ou à espérer), et il y a fort à parier que l’effervescence sera tout aussi importante mercredi, pour ce match fort en symboles entre ces deux équipes, mais les qualifications successives du Maroc puis de la France pour les demi-finales du Mondial ont créé de l’agitation sur les Champs-Elysées.

La barre des 20.000 personnes présentes dans le secteur des Champs a été franchie dans le courant de la soirée avec une très très forte majorité de supporters marocains, rejoints par des Français. La situation n'a pas dégénéré, les forces de l’ordre n’ont pas reçu l’ordre de disperser la foule, et la circulation n'a pas été coupée elle non plus, signe que la situation est restée sous contrôle malgré de légers débordements.

Un gros dispositif déployé

Seuls quelques groupes d'individus ont pris à partie les forces de l'ordre avec des jets de projectiles et des tirs de mortier auxquels les forces de l’ordre ont répliqué en chargeant les auteurs de ces tirs et en procédant à des arrestations. 42 personnes ont ainsi été interpellées, d'après les chiffres de la Préfecture de police de Paris. Deux scooters ont notamment été incendiés dans les avenues annexes.

Chaque exploit du Maroc est l’occasion pour leurs jeunes supporters de manifester leur joie sur les Champs-Elysées à Paris. Un dispositif important avait été préventivement déployé pour gérer les réactions et prévenir tout trouble à l’ordre public. Ce type de manifestation débouche souvent sur des affrontements entre les policiers et des individus souhaitant se confronter aux forces de l’ordre, mais ces débordements ont été cette fois-ci circonscrits à quelques zones de tension.

Le Maroc a brisé un plafond de verre en devenant la première sélection africaine à entrer dans le dernier carré d’un Mondial de football. Le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) avaient échoué aux portes des demi-finales à chaque fois, mais par les hommes de Walid Regragui qui défieront la France mercredi pour une place en finale.