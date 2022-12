Coupe du monde 2022: Vegedream, Colonel Reyel, Section Pull Up… Qui pour composer l'hymne des Bleus en cas de sacre?

En cas de victoire en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, la France dansera-t-elle sur un nouveau tube similaire à "Ramenez la coupe à la maison" ?

Pour l'instant, c'est "Freed From Desire". Mais après? Lancé par les Bleus dans leur vestiaire et à leur retour au camp de base après chaque match, le tube de Gala est devenu l'hymne officieux de l'équipe de France pour cette Coupe du monde au Qatar. En 2018, supporters et joueurs avaient dansé et chanté sur "Ramenez la coupe à la maison", chanson composée pour l'occasion par Vegedream. Alors en cas de titre au Qatar, peut-on s'attendre à une nouvelle création originale dédiée à cette troisième étoile?

Les réseaux sociaux débordent de messages de supporters qui déclarent vouloir se dandiner sur une ode à la bande de Didier Deschamps. Avec la qualification en finale décrochée contre le Maroc, la pression s'est accentuée sur Vegedream. Va-t-il sortir une nouvelle version de son titre phare? Compte-t-il produire un nouveau classique?Cette attente ne lui a pas échappé. Il s'en amuse dans une série de stories Instagram. Pour l'heure, à deux jours de la finale France-Argentine (dimanche 16h), rien n'a été annoncé. À moins que sa publication du 5 décembre soit un indice? "Laissez la lumière allumée. Ça arrive", a-t-il écrit sans donner plus de détails, alors que l'espace commentaires est rempli de fans impatients.

Peut-être faut-il espérer une surprise si les Bleus s'imposent au Lusail Stadium. En 2018, Vegedream avait enregistré "Ramenez la coupe à la maison" quelques jours avant la finale disputée le 15 juillet. Le son avait été partagé en avant-première aux joueurs, avant sa sortie officielle le 18 juillet.

Colonel Reyel prêt à s'en charger

S'il n'y a rien de prévu, d'autres artistes sont dans les strating blocks. Colonel Reyel est l'un d'eux. "Si Vegedream ne se décide pas, je me chargerai du nouvel hymne des bleus", a tweeté l'interprète de "Celui" et d'"Aurélie". Sur TikTok, la Section Pull Up (1 million d'abonnés) ne cache pas son envie de faire un carton avec un musique d'afro-trap dont le refrain dit: "La coupe, elle reste à la maison!"

Il faut dire que les potentielles retombées sont alléchantes, bien que la saison hivernale soit moins propice à la fête. À la première place des titres les plus populaires en France pendant plusieurs semaines en 2018, "Ramenez la coupe à la maison" totalise aujourd'hui plus de 330 millions d'écoutes rien que sur Spotify.