Coupe du monde 2022: W9 déprogramme le barrage Portugal-Macédoine du Nord

La finale du barrage européen des qualifications à la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Macédoine du Nord ne sera finalement pas diffusée par W9, ce mardi (20h45) comme initialement prévu.

Un grand classique plutôt qu’un match capital. La chaîne W9 a déprogrammé la finale du barrage européen des qualifications à la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Macédoine du Nord, ce mardi (20h45) comme initialement prévu. A la place, la chaine du groupe M6 a choisi de diffuser le film culte, Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore.

Une décision qui provoque la colère de nombreux supporters portugais sous le message de la chaîne, annonçant ce changement de programme. Ce match couperet sera finalement diffusé sur la plateforme 6play. Il sera aussi à suivre sur RMC et en direct commenté sur notre site.

Selon L’Equipe, la chaîne a justifié sa décision "en raison de l'actualité sportive", sans donner plus de précision. Cela est-il dû à l’affiche moins prestigieuse que prévu après l’élimination surprise de l’Italie en demi-finale face à la Macédoine? Ou à l’abondance de matchs (barrages africains, France-Afrique du Sud) diffusés sur les chaînes concurrentes? Les raisons sont floues.

Vainqueur de la Turquie (2-1) en demi-finale, le Portugal n’a plus qu’une marche à gravir pour disputer le Mondial au Qatar l’hiver prochain. "L'équipe est plutôt confiante, je sens tous les joueurs prêts, a confié Cristiano Ronaldo, attaquant et capitaine du Portugal. Pour nous, ce match, c'est une question de vie ou de mort, nous sommes conscients de son importance et j'en profite pour faire appel aux supporters pour qu'ils nous apportent un incroyable soutien demain. Nous affrontons la Macédoine et, bien sûr, les gens pensent que ce sera un adversaire plus facile."

"De mon point de vue, ce sera un match extrêmement difficile car si les Macédoniens sont ici c'est qu'ils l'ont mérité, poursuit le joueur de Manchester United. La Macédoine est une équipe très organisée, mais si le Portugal est à son meilleur niveau, il bat n'importe quelle sélection au monde."