Coupe du monde 2022: à quoi ressemblera le stade de la finale

Avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 de vendredi à Doha, RMC Sport s'est rendu au Qatar pour vous faire visiter le stade de Lusail qui accueillera la finale le 18 décembre.

La température monte au Qatar. Alors qu'on attend le nom des derniers pays qualifiés pour la Coupe du monde, le tirage au sort se déroulera vendredi à Doha (à suivre en direct sur le site et l'appli RMC Sport). En attendant, le pays hôte s'active pour être prêt le 21 novembre, jour du coup d'envoi du 22eme Mondial de l'histoire. Une aventure qui durera jusqu'au 18 décembre, jour de la finale au stade de Lusail.

Une "soucoupe volante" dans le désert

RMC Sport s'est rendu sur le site qui accueillera le match le plus attendu de l'année. En attendant que les travaux soient définitivement terminés en août ou en septembre prochain, on vous fait découvrir cette "soucoupe volante" posée au milieu du désert. L'enceinte pourra accueillir 80.000 spectateurs. Les organisateurs assurent que tout sera prêt pour le grand événement. On vous laisse découvrir les premières images du stade de Lusail en vidéo.