France-Afrique du Sud: Le fiasco de 2010 raconté par celui qui l'a vécu aux premières loges

L’équipe de France affronte ce mardi l’Afrique du Sud lors d’un match amical disputé au stade Pierre-Mauroy de Lille (21h15). Les Bleus retrouvent les Bafana Bafana, près de douze ans après la dernière rencontre entre les deux équipes lors de la Coupe du monde 2010 et après le fiasco de Knysna. Jano Resseguié se trouvait alors aux commentaires pour RMC et n’a rien oublié de cette cuisante défaite (1-2) et les à-côtés d’une sortie de route inoubliable.

Pardonner mais ne pas oublier. Le 22 juin 2010, l’équipe de France quittait lamentablement la Coupe du monde 2010 après une nouvelle défaite contre l’Afrique du Sud (1-2). Encore qualifiable au coup d’envoi de son troisième duel dans le groupe A, la sélection tricolore avait été totalement dépassée par l’hôte de la compétition. Les tensions vécues en interne et la désastreuse grève de Knysna quelques jours plus tôt avaient été trop marquantes pour les joueurs de Raymond Domenech.

Un peu moins de douze ans après l’un des pires moments du football français, les Bleus retrouvent les Bafana Bafana ce mardi à Lille en match amical à (21h15). Des premières retrouvailles qui ravivent forcément quelques souvenirs chez ceux qui ont vécu ce triste événement comme Jean "Jano" Resseguié qui commentait la rencontre en direct pour RMC et le fera à nouveau ce mardi soir depuis Lille.

Les Bleus éliminés de la Coupe du monde 2010 après une défaite contre l'Afrique du Sud © AFP

Une défaite pas si anecdotique sur le plan sportif

Vice-championne du monde en titre en 2010, l’équipe de France avait mal entamé sa compétition en Afrique du Sud avec un nul frustrant contre l’Uruguay (0-0) et surtout une défaite logique face au Mexique de l’insaisissable et encore méconnu en Europe "Chicharito" Hernandez (0-2). Avant le match contre les Bafana Bafana, les Bleus pouvaient encore se qualifier en cas de large victoire et d’une défaite des Mexicains. Si la Celeste a bien battu la sélection d’Amérique centrale, la France s’est effondrée contre l’Afrique du Sud et n’a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

"J’avais justement préparé ce match en me disant que peut-être, grâce à un sursaut d’orgueil, ils pourraient faire quelque chose. Je ne me souviens plus exactement des conditions mais j’avais noté les possibilités pour que la France passe. On avait déjà vécu cela en 2006 avec la victoire 2-0 face au Togo, se souvient Jano Resseguié. J’étais obligé de me préparer comme s’il pouvait se passer quelque chose. Mais même avec le recul de douze ans après, j’avais peu de doutes sur le fait qu’ils allaient passer à la trappe. Cela paraissait tellement surréaliste ce qu’ils nous proposaient tant sur le terrain qu’en dehors du terrain. A l’époque on ne se faisait guère d’illusions."

Un match raté dans le bruit assourdissant des vuvuzelas

A Lille, près de 50.000 spectateurs pourront prendre place dans les tribunes pour soutenir l’équipe de de France ce mardi soir. En 2010, les Bleus avaient dû faire face à plus de 40.000, tous dévoués à la cause des Bafana Bafana. Avec en prime le brouhaha des désormais mythiques vuvuzelas.

"On avait le nid d’abeilles dans le stade. On avait les vuvuzelas et c’était encore pire parce que c’était le match des Sud-Africains qui jouaient contre l’équipe de France, se remémore encore Jano Resseguié. Ils étaient tous à fond et puis ils avaient tous une vuvuzela. Il n’en manquait pas un à l’appel. Déjà qu’en temps normal c’était déjà un peu insupportable dans le stade Peter-Mokaba de Polokwane. Là c’était vraiment un nid d’abeilles. On se rendait compte que cela pouvait être encore plus terrible dans l’utilisation des vuvuzelas. C’est le premier truc qui me revient à l’esprit."

Yoann Gourcuff exclu pour un coup de coude lors de France-Afrique du Sud en 2010 © Icon Sport

Et les joueurs de l’équipe de France ont rapidement craqué face à cette pression populaire. Quelques minutes après l’ouverture du score par Bongani Khumalo, Yoann Gourcuff a reçu un carton rouge pour un coup de coude.

"Après il y a les circonstances du match. Il y a ce but que les Bleus prennent puis l’expulsion de Yoann Gourcuff. A vitesse réelle je n’ai pas trop de souvenir de ce geste, raconte celui qui était l’œil de RMC Sport dans les tribunes de ce France-Afrique du Sud en 2010. J’ai souvenir d’un duel aérien où il essaye de récupérer le ballon. Mais je pense que c’est compliqué pour lui et qu’en se tournant il met un coup de coude au visage d’un adversaire. Est-ce que cela valait un rouge à l’époque? Je ne sais pas mais cela a été décidé comme tel. Peut-être qu’aujourd’hui avec l’assistance vidéo, il n’y aurait pas eu carton rouge et un jaune suffisait car ce n’était pas intentionnel. […] Mais après c’est l’accumulation de tous ces trucs-là qui fait que l’on sent que la mauvaise histoire continue."

Florent Maloudaaaaa!!!!… Une envolée pour "un peu" chambrer les Bleus

Réduite à dix contre onze et menée, l’équipe de France de Raymon Domenech a même encaissé un deuxième but à quelques minutes de la mi-temps par Katlego Mphela. Mais au retour des vestiaires, les Bleus ont mieux joué et Florent Malouda a brièvement sauvé l’honneur sur une passe de Franck Ribéry. Un but dont le commentaire par Jano Resseguié est devenu un classique de l’antenne de RMC sous la forme d’un jingle.

"Mon commentaire sur le but de Florent Malouda? J’en ris encore aujourd’hui. Même quand je croise Florent Malouda on en parle. Parce qu’il y avait de la frustration en fait, révèle le commentateur. Il y avait eu ce match contre l’Uruguay (0-0) puis celui face au Mexique (0-2) et ce troisième match contre l’Afrique du Sud (1-2). Tu te dis que c’est fini, que c’est terminé, et puis il y a ce but. C’est resté sur le gimmick, sur l’intonation… et même à la limite, c’était un peu chambreur de ma part. Tout le monde a retenu le but de Florent Maloudaaaaa et c’est devenu un jingle et un gimmick notamment avec Julien Cazarre. Mais à la fin on oublie la phrase derrière. Et la phrase est complètement celle d’un journaliste. Parce que je dis: 'Le but de Florent Maloudaaaa', et je laisse un peu tourner la voix avant de terminer en disant que 'cela n’empêchera pas les Bleus de rentrer à la maison'. C’était un peu aussi une façon de dire que c’était bon, ils avaient marqué mais que cela ne les empêcherait pas de partir de cette Coupe du monde."

"On est obligé de s’en rappeler et d’en reparler"

Véritable traumatisme pour de nombreux supporters, cette déroute tricolore à Knysna l’a aussi été pour certains journalistes sur place. Jano Resseguié reconnait avoir vu la défaite des Bleus contre l’Afrique du Sud comme une manière de mettre fin au supplice, et de véritablement lancer la Coupe du monde d’un point de vue sportif.

"Je me rappelle qu’à l’époque après ce match, j’avais eu le directeur des sports à RMC, François Pesenti, pour lui dire qu’on avait bien couvert le fait divers et la connerie des Français mais que si cela ne le dérangeait pas j’allais retrouver le foot et commenter les matchs de la Coupe du monde jusqu’au bout, dévoile encore celui qui reste l’une des voix du sport sur RMC. Sa réponse avait été 'oui bien sûr, éclatez-vous et profitez-en parce qu’après ce que vous avez subi vous attendiez de parler de football'. Avec cette grève on s’était dit quelque part… C’est vrai que professionnellement c’était un moment intense, je pourrai dire à mes petits-enfants que j’y étais et que je l’ai vécu. Mais c’était un moment de honte pour le football français. Même si je sais que certains ont envie de tourner la page ou ont eu envie de le faire rapidement, on est obligé de s’en rappeler et d’en reparler. Parce que c’est le moment le plus terrible de l’histoire du football français. On ne peut pas l’occulter ou le mettre aux oubliettes. Ce n’est pas possible."

Djibril Cissé lors de France-Afrique du Sud au Mondial 2010 © Icon Sport

Les joueurs en voulaient toujours aux journalistes

Le fiasco de Knysna fait partie des heures les plus sombres de l’équipe de France et la FFF a ensuite sanctionné certains joueurs pour leur comportement pendant la compétition. Le dernier match contre l’Afrique du Sud et cette défaite, la seule en quatre match contre les Bafana Bafana, n’a pas laissé un souvenir impérissable. Pas plus que les excuses ou regrets des joueurs tricolores après leur élimination. Et pour cause, presque aucun des Bleus ne s’est exprimé après cette ultime revers.

"Après le match contre l’Afrique du Sud, les joueurs nous ont pour la plupart zappés. Ils avaient tellement les boules que le journal L’Equipe ait sorti cette histoire avec finalement pas vraiment la phrase prononcée par Nicolas Anelka. Ils avaient les boules après nous les journalistes, conclut Jano Resseguié. Je n’ai pas de souvenir très précis d’un mec qui s’est arrêté en zone mixte. Je crois qu’il y en a eu un ou deux à tout casser. Après c’était le dernier match et je parle au nom de notre équipe RMC Sport sur place avec Fabien Lefort, Marc Benoit et Maxime Cogny ainsi que Patrick Sauce. Au nom de ces gars-là, je pense pouvoir dire aujourd’hui qu’on était contents que les Bleus partent. Déçus car ils ne nous avaient pas apporté quelque chose que l’on aurait pu espérer de la part de l’équipe de France." Un peu moins de douze ans après ce retentissant fiasco, une nouvelle génération de joueurs tricolores possède une belle occasion de tourner un peu plus la page de Knysna. Et ce mardi, c’est bien le sportif qui sera au premier plan de ce duel entre la France et l’Afrique du Sud.