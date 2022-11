Coupe du monde 2022: l'optimisme grandit au Brésil pour Neymar et sa cheville

Touché à la cheville contre la Serbie, Neymar voit son état évoluer positivement, au point qu’il pourrait être remis sur pied plus tôt que prévu, affirme UOL Esporte, même si l’objectif reste de le récupérer pour les huitièmes du Mondial. Le Brésil aura une première occasion de se qualifier à ce stade de la compétition contre la Suisse lundi (17h), mais il ne pourra pas compter sur Neymar, forfait.

Reverra-t-on Neymar dans cette Coupe du monde? La réponse à cette question demeure incertaine. Le joueur du Paris Saint-Germain s’est blessé contre la Serbie et souffre d’une lésion ligamentaire latérale au niveau de la cheville accompagnée d’un petit oedème osseux qui ne lui permet pas de jouer contre la Suisse lundi (17h), mais le sélectionneur Tite veut rester optimiste, et on le comprend. "Laissez-moi vous dire que Neymar va continuer à disputer cette Coupe du monde. Je ne suis pas médecin, mais j’ai des rapports médicaux qui me donnent de l’espoir", a-t-il assuré.

Le match contre la Suisse décidera de la stratégie à adopter

La presse brésilienne a semble-t-il mis la main sur les fameux rapports médicaux, et ses révélations font souffler un vent d’optimisme. La sélection brésilienne est plus confiante en coulisses concernant le rétablissement n°10, rapporte UOL Esporte. 24h après la publication d’une photo de la cheville qui semblait toujours aussi gonflée, le média brésilien a constaté qu’elle l’était déjà beaucoup moins, si bien que Neymar est désormais capable de marcher quasiment normalement, sans trop de difficultés.

En interne, la confiance est telle qu’on évoque même la possibilité de le voir sur le terrain pour le troisième et dernier match contre le Cameroun (vendredi à 20h), en fonction des circonstances, écrit UOL Esporte.

Si le but est évidemment de lui donner le plus de temps possible pour récupérer la plénitude de ses moyens physiques, un mauvais résultat contre la Suisse pourrait inciter Tite à faire appel à sa star pour qualifier la Seleçao. Si la situation est à ce point délicate qu’elle nécessite le retour de Neymar, ce dernier pourrait subir un traitement de choc à base d’infiltrations, nous apprend encore UOL Esporte. En revanche, si le Brésil l’emporte et se qualifie, Neymar sera préservé en vue des huitièmes de finale.

“Il a commencé son traitement, il est avec le kiné 24 heures sur 24, il travaille d'arrache-pied, ça montre son désir de revenir, a confié Marquinhos. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. C'est important d'avoir un bon état d'esprit quand on est blessé et il est très confiant sur son éventuelle reprise. Il reste concentré pour revenir aussi rapidement que possible."