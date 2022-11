Coupe du monde: la (fausse) cagnotte d’Amnesty pour les travailleurs au Qatar

Cela fait maintenant quelques temps que Amnesty International interpelle sur les conditions des travailleurs migrants au Qatar, sollicités pour aider à la réalisation de la Coupe du monde au Qatar. Sur son compte Twitter, l’ONG a lancé une fausse cagnotte visant à pointer du doigt la Fifa pour l’absence d’un fonds d’indemnisation.

Dans exactement 10 jours, le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar sera lancé. Mais avant le début de la compétition, plusieurs fautes concernant la compétition ont été sifflées. Notamment les conditions des travailleurs qui aident depuis plusieurs années à la réalisation de cette compétition. Habitué à lancer des messages sur le sujet, Amnesty International a de nouveau pris la parole.

Cette fois-ci de manière assez ironique avec la fausse création d’une cagnotte visant à aider la FIFA à créer un fonds d’indemnisation pour ces travailleurs. Mais sur le lien suivant pour participer à ce projet, un autre message apparaît: "La seule organisation qui doit mettre cet argent sur la table, c’est la FIFA (…) Ce n’est pas à vous de payer." Afin d’aider à faire bouger les choses sur le sol qatari, l’ONG a annoncé vouloir faire "pression sur la Fédération française de football."

Une pétition avec des milliers de soutien

Amnesty a préparé aussi un autre lien conduisant à une pétition visant à inciter la FFF à faire pression sur la FIFA. L’organisation considère encore aujourd’hui que les droits des travailleurs sont bafoués: "Les réformes du droit du travail affichées par le Qatar ces dernières années sont de la poudre aux yeux. Les travailleuses et travailleurs migrants continuent de vivre et de travailler dans des conditions indignes. Les fédérations nationales de football et la FIFA doivent réagir !"

L’ONG enchaine en regrettant le manque de communication de l’instance française sur la question, notamment sur une enquête effectuée par une délégation qui s’était rendue au Qatar il y a quelques temps: "La FFF n’a toujours pas rendu publics les résultats de son enquête menée au Qatar (…) À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui a été concrètement mis en œuvre par la FFF pour faire pression sur la FIFA dans le but d’obtenir la création d’un fonds d’indemnisation pour les travailleurs migrants. La FIFA doit payer et pour ce faire, la FFF doit maintenir la pression."

Sur la pétition, un objectif de 100 000 soutiens jusqu’au 18 décembre a été publié. Pour l’heure, sont comptabilisées 79 088 signatures. La date de fin de la pétition coïncide avec la conclusion de la Coupe du monde.