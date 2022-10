Coupe du monde: où se dérouleront les prochaines éditions ?

Après le Qatar, ce sera au tour d'un trio d'organiser le Mondial en 2026. Avant un autre en 2030? Ou plutôt un retour au Moyen-Orient? L'organisation des prochaines Coupe du monde se met en place.

Pas de doutes, le Mondial 2022 de football aura lieu au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Le pays du golfe a été désigné par la FIFA à l'issue d'un vote il y a plus de dix ans. Huit stades ayant une capacité comprise entre 40.000 et 80.000 places ont été construits ou rénovés pour organiser l'événement. Dans quatre ans, après une escapade dans le Golfe, le Mondial sera de retour en Amerique du nord et centrale, pour la première fois depuis plus de 30 ans.

Un trio organisera le Mondial pour la première fois

Et si la décennie 2020 s'avérait être une décennie de révolution pour la Coupe du monde? Cela en prend le chemin. Après une première dans un pays du Golfe, et aussi une première aussi décriée, ce sera une première à trois en 2026. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, cette dernière sera co-organisée par trois pays: Les Etats-Unis, Le Canada et le Mexique. Ce sera par ailleurs une première pour le Canada, qui n'a jamais accueilli l'événement. Enfin, pour la première fois, 48 équipes s'affronteront, au lieu des 32 du format actuel. Elles seront réparties en 16 groupes de trois nations.

La FIFA a révélé il y a quelques mois l'identité des 16 villes qui accueilleront les matchses du Mondial 2026. Comme prévu, les Etats-Unis empochent le gros lot, avec onze villes (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami, New York), tandis que le Mexique en aura trois (Guadalajara, Mexico City et Monterrey) et le Canada deux (Toronto et Vancouver).

Sans surprise, le stade Azteca de Mexico City fait partie de la liste et devient le premier à accueillir trois Coupes du monde, après celles de 1970 et de 1986 où il fut le theâtre des finales remportées par le Brésil puis l'Argentine. Six villes ont été recalées: Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando, et une candidature Washington DC/Baltimore pour les Etats-Unis, ainsi qu'Edmonton au Canada. Le stade de la finale reste à déterminer.

Bis repetita en 2030 ?

L'histoire pourrait à nouveau se répéter en 2030, avec la candidature commune de l'Espagne et du Portugal, récemment rejoints par l'Ukraine. En pleine guerre, l'Ukraine - qui devrait avoir entamé sa reconstruction d'ici-là - accueillerait les matchs d'une poule complète, le reste de la compétition restant dans la péninsule ibérique. Si l’Espagne a déjà organisé le Mondial en 1982, cela constituerait une première pour le Portugal et pour l’Ukraine.

Pour commémorer le centenaire (la première édition avait eu lieu en 1930 en Uruguay), un quatuor - mené justement par l'Uruguay - a présenté une candidature commune. L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay se tiennent prêts à accueillir l'événement. Pas favori, le quatuor joue la carte nostalgique pour convaincre les décisionnaires.

L'Arabie Saoudite pour jouer les trouble-fête

Le pays du Golfe s’est montré intéressé et pourrait candidater avec l’Egypte et la Grèce pour un tournoi programmé sur trois continents différents et disputé de nouveau (météo oblige) en fin d’année. Si rien n'est encore officiel, l'idée fait son chemin. Le trio attend peut-être de voir comment va se dérouler l'événement au Qatar pour décider s'il juge utile de se lancer dans la bataille, ou s'il est plus lucide de renoncer.

Si l'Arabie Saoudite a des arguments, il paraît difficile d'imaginer la FIFA, sous le feu des critiques après l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, tenter un tel pari, au moment même ou cette dernière a promis de prendre en compte les enjeux environnementaux pour l'attribution de la Coupe du monde 2030.