Coupe du monde 2030: quatre pays sud-américains candidatent pour l'organisation

L'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay ont présenté ce mardi leur candidature commune pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Tout juste cent ans après le premier Mondial de football, les quatre pays espèrent convaincre la Fifa de redonner la compétition à l'Amérique du Sud.

La tâche est ardue pour griller la concurrence et séduire la Fifa. Malgré les ambitions de l'Arabie saoudite ou d'un étonnant trio composé de l'Espagne, du Portugal et de l'Ukraine, quatre pays sud-américains se sont officiellement lancés ce mardi dans la course à la Coupe du monde 2030.

L'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay ont appelé mardi la Fifa à "honorer la mémoire du centenaire" du premier Mondial en 1930 à Montevideo, à l'occasion de la présentation de leur candidature commune pour l'organisation de l'édition 2030.

"L'obligation d'honorer la mémoire de ceux qui ont organisé la première"

Tout juste cent ans après la première compétition planétaire, le continent sud-américain espère donc obtenir l'organisation du tournoi anniversaire. Problème, il faudra convaincre la Fifa d'attribuer une nouvelle fois le Mondial aux Amériques après celle disputée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada en 2026, la première à 48 équipes.

"Nous sommes convaincus que la FIFA a l'obligation d'honorer la mémoire de ceux qui ont organisé la première Coupe du monde", a déclaré le président de la CONMEBOL Alejandro Dominguez, dans une cérémonie au côté des quatre pays co-candidats, au siège de la Fédération argentine à Ezeiza, près de Buenos Aires.

Le président de l'Argentine apporter son soutien

Un peu plus d'un mois après le sacre de l'Albiceleste au Mondial 2022, l'Argentine se lance donc à la conquête d'une nouvelle Coupe du monde. Mais contrairement à celle remportée face à la France au Qatar, c'est en coulisses que la partie se jouera cette fois.

"La Fifa doit venir célébrer là où nous avons organisé la Coupe du monde il y a cent ans", a appuyé le ministre uruguayen des Sports Sebastian Bauza. Les quatre fédérations associées dans cette candidature ont également dévoilé leur slogan: "2030 Juntos - 100 años" (2030 Ensemble - 100 ans).

"Notre équipe nationale d'Argentine a ramené la Coupe du monde sur notre continent et ce serait une grande joie si, 100 ans plus tard, elle revenait là où tout a commencé: l'Amérique du Sud", a commenté le président de la république argentine Alberto Fernandez sur Twitter.

Un sixième Mondial en Amérique du Sud

Souvent titré grâce aux performances du Brésil (5 sacres), de l'Argentine (3 sacres) et de l'Uruguay (deux sacres), le sous-continent américain constitue une vraie terre de football. Cent ans après la première, l'Amérique du Sud compte donc organiser sa sixième Coupe du monde.

Par le passé, le football mondial s'est rendu dans cette partie du globe à cinq reprises: 1930 (Uruguay), 1950 (Brésil), 1962 (Chili), 1978 (Argentine), 2014 (Brésil).

Un remake de 1930 pour convaincre la Fifa

Afin de rappeler le souvenir de 1930, les candidats sud-américains ont proposé de jouer le premier match du Mondial 2030 en Argentine et la finale en Uruguay comme en 1930.

Espagne et Portugal ont également déclaré en 2021 leur candidature pour le Mondial 2030. En octobre dernier, ils ont intégré l'Ukraine à leur candidature. L'Egypte avait indiqué en septembre être en consultations avec la Grèce et l'Arabie saoudite en vue d'une candidature, sans suite officielle à ce jour. La FIFA doit désigner en 2024 le ou les pays hôtes de l'épreuve, qui accueillera 48 équipes, contre 32 au Qatar.