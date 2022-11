Équipe de France: énorme coup dur, Benzema forfait pour la Coupe du monde au Qatar

Touché à l’entraînement samedi, Karim Benzema a déclaré forfait pour la Coupe du monde après avoir des examens complémentaires dans la soirée.

La nouvelle n’a pas tardé à tomber, et à vrai dire, il faisait peu de doute sur le fait qu’elle allait susciter beaucoup d’émotion. De la frustration pour les supporters de l’équipe de France, de la tristesse et du désespoir pour l’intéressé. La Coupe du monde de Karim Benzema est d’ores et déjà terminée, avant même d’avoir commencé. Obligé de quitter ses partenaires en raison d’une blessure, alors qu’il participait à sa toute première séance collective depuis le début du rassemblement, Benzema sait désormais qu'il va bientôt devoir plier bagage, comme l'a révélé Le Parisien samedi soir.

Cascades de forfaits chez les Bleus

Touché musculairement, au quadriceps de la cuisse gauche pour être précis, l’attaquant français a déclaré forfait pour la Coupe du monde, qui doit débuter ce mardi (20h) pour les Bleus avec un premier match contre l’Australie, après avoir pris connaissance des résultats des examens complémentaires, qui n’ont donc rien révélé de positif concernant sa blessure. Rien qui lui permette en tout cas d’entrevoir une issue positive à l’issue d’un protocole de reprise.

Cette triste nouvelle intervient dans un contexte extrêmement défavorable pour l’équipe de France, qui perd ses joueurs les uns après les autres. Après les renoncements de Paul Pogba et N’Golo Kanté, deux malheurs que l’on pressentait, Didier Deschamps a enregistré par la suite les pertes de Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, avant le coup de grâce de ce week-end. A trois jours de leur entrée en lice pour la défense de leur titre conquis en 2018 en Russie, le sort s’acharne sur les Bleus.