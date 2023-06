Fifa: Vinicius Jr va diriger une commission de lutte contre le racisme

La Fifa a confié la direction d'une commission de lutte contre le racisme à Vinicius Junior, lui-même victime de discrimination lors de plusieurs matchs en Espagne cette saison.

Vinicius Junior va diriger une commission spéciale de la Fifa consacrée à la lutte contre le racisme. Gianni Infantino, président de l'instance mondiale, l'a annoncé ce jeudi à l'agence de presse Reuters. Avec d'autres joueurs en son sein, cet organisme proposera notamment des sanctions plus strictes pour les actes discriminatoires dans le football. Gianni Infantino a également assuré que la Fifa allait désormais systématiquement engager des poursuites judiciaires contre les auteurs d'actes racistes: "Il n'y aura plus de football avec du racisme. Les matchs doivent être arrêtés immédiatement lorsque cela se produit. Ça suffit".

"J'ai demandé à Vinicius Junior de diriger ce groupe qui présentera des sanctions plus strictes contre le racisme, lesquelles seront ensuite mises en œuvre par toutes les autorités du football dans le monde, a par ailleurs expliqué Gianni Infantino. Nous devons écouter les joueurs et savoir ce dont ils ont besoin pour travailler dans un environnement plus sûr. Nous prenons cela très au sérieux".

Infantino suggère des interdictions de stade mondiales

Tout au long de cette saison, et en particulier lors du match disputé en mai dernier par le Real Madrid sur la pelouse du Valence CF, Vinicius Junior a été victime d'actes racistes dans plusieurs stades en Espagne. "Malheureusement, le racisme n'est pas un problème qui n'existe qu'en Espagne. Il existe dans de très nombreux autres pays. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures collectives pour le combattre dans le monde entier", a souligné M. Infantino.

En dévoilant cette initiative, Gianni Infantino n'a donné qu'une seule piste de nouvelle sanction qu'il souhaite voir pour les supporters coupables d'actes discriminatoires: une interdiction de stade dans le monde entier. "Nous avons besoin de l'aide et du soutien des autorités car les racistes doivent être identifiés, arrêtés et bannis à vie de tous les stades du monde", a-t-il suggéré.