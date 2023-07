Coupe du monde féminine: l'Espagne et la Suisse au rendez-vous, le Canada déçoit

L'Espagne a réussi son entrée en lice au Mondial féminin contre le Costa Rica (3-0) tout en ménageant sa star Alexia Putellas, la Suisse réussit son entrée contre les Philippines (2-0) tandis que les championnes olympiques canadiennes ont buté sur le Nigeria (0-0), vendredi à la veille de l'entrée en lice des tenantes américaines.

Au deuxième jour de la Coupe du monde féminine 2023, l'Espagne fait forte impression pour ses débuts après avoir dominé le Costa Rica 3-0 au Sky Stadium de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Le Canada a été mis en échec par le Nigéria 0-0, à Melbourne, en Australie tandis que la Suisse assume son statut, avec sa victoire 2-0 contre les Philippines à Dunedin (Nouvelle-Zélande).

Impressionnante de facilité, la Roja est la première grosse équipe à montrer pleinement son jeu et à ne pas faire de faux-pas.



Contrairement à la Norvège, battue par la Nouvelle-Zélande (1-0), au Canada, champion olympique en titre, piégé par le Nigeria (0-0), et à l'Australie, qui a obtenu une victoire poussive contre l'Irlande (1-0).

La domination espagnole

Largement au dessus physiquement et techniquement, les joueuses de Jorge Vilda ont rapidement mené dans le match : elles ont ouvert le score grâce à un centre de Jenni Hermoso coupé par la Costaricienne Valeria del Campo dans son but (21e), juste avant un superbe enchaînement et frappe de la milieu Aitana Bonmati (23e). Esther Gonzalez a triplé la mise d'une super frappe hors de la surface (27e).



Sous la pluie et le vent de Wellington, où le thermomètre affichait à peine 10 degrés, elles auraient pu enfoncer encore plus le clou. Mais Jenni Hermoso a raté son penalty, bien capté par la gardienne adversaire, qui a sauvé plusieurs fois son équipe.

15 minutes d'Alexia Putellas

La sélection espagnole s'est même permise de ménager Alexia Putellas, double Ballon d'Or en titre, qui est entrée en jeu pour une quinzaine de minutes. La meneuse de jeu, handicapée par une grave blessure à un genou cette saison, fait l'objet de grandes précautions de la part de l'encadrement médical et n'a joué qu'un quart d'heure.

Le Canada est tombé dans le piège nigérian

Les Espagnoles ont en tout cas montré plus d'allant que le Canada, également candidat au sacre mondial. Contre une solide équipe nigériane, la vedette offensive Christine Sinclair a manqué un penalty et a dû se contenter du match nul (0-0).

La Suisse en tête du Groupe A, la Norvège en danger

Dans la troisième rencontre de la journée à Dunedin (Nouvelle-Zélande), la Suisse a logiquement battu les Philippines (2-0) pour prendre la tête du groupe A devant la surprise néo-zélandaise victorieuse en ouverture de la Norvège (1-0).



Les Norvégiennes sont déjà au bord du précipice: une élimination dès la deuxième journée est mathématiquement envisageable pour Ada Hegerberg et ses coéquipières.

Les Espagnoles prennent la tête du groupe C en attendant Zambie-Japon samedi, à 9h heure française (19h heure locale). Quant aux Canadiennes, elles sont déjà sous pression dans le groupe B, et devront réagir contre l'Irlande mercredi.