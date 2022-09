Coupe du monde: Argentine, France, Brésil... Où en sont les favoris à deux mois du Mondial

A deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), la dernière trêve internationale revêt beaucoup d'enjeu pour un certain nombre de favoris. La France ou l'Angleterre cherchent à retrouver la confiance alors que le Brésil, l'Argentine et l'Allemagne avancent avec sérénité.

Le Brésil veut tenter des choses

Favorite des bookmakers britanniques pour le Mondial, la Seleção a prévu de faire des essais lors de ce rassemblement. Le sélectionneur Tite s’est passé de quelques cadres, dont Gabriel Jesus, absent remarqué compte tenu de sa forme avec Arsenal. "Ces rassemblements servent d’opportunités pour les autres", a indiqué le sélectionneur, donnant l’impression que le buteur des Gunners n’avait pas de souci à se faire pour sa place dans le groupe qui ira au Qatar.

Le jeune Pedro, attaquant de Flamengo appelé pour la deuxième fois, Matheus Cunha et surtout Roberto Firmino, qui n’a plus porté le maillot brésilien depuis la Copa America 2021, jouent gros. Face au Ghana et à la Tunisie, deux matchs qui se disputeront exceptionnellement au Havre et à Paris, le Brésil va s’offrir deux tests grandeur nature, avec des adversaires qualifiés pour le Mondial et sans doute des compositions expérimentales.

Les Anglais ont deux chocs pour relever la tête

Pour reprendre confiance, il y a plus simple que d’affronter en quatre jours l’Italie et l’Allemagne, mais les Three Lions vont devoir faire avec. Après un mois de juin catastrophique où l’Angleterre n’a remporté aucune de ses quatre rencontres de Ligue des nations, subissant même deux défaites face à la modeste Hongrie, dont une humiliation 4-0 à Wembley, les finalistes malheureux du dernier Euro sont face à un sacré défi.

L’enjeu est double, similaire à celui de l’équipe de France : se maintenir en première division de la Ligue des nations et surtout instaurer une nouvelle dynamique avant le Mondial. Après la rencontre face à l’Allemagne, lundi prochain, l’Angleterre ne jouera plus aucun match avant d’entrer en lice face à l’Iran, au Qatar. L’orgueil que montreront les Three Lions vendredi à San Siro, pour la revanche de leur finale perdue il y a plus d’un an, donnera le ton.

La France doit apprendre à jouer sans Pogba et Kanté

Karim Benzema est absent, mais il devrait revenir rapidement. L’inquiétude en vue du Mondial se situe ailleurs, au milieu de terrain, où les Bleus doivent faire sans la paire Kanté-Pogba, pour ce rassemblement et peut-être plus pour le Turinois qui s’est fait opérer du genou. Alors l’équipe de France doit commencer à penser à une alternative, s’il venait à manquer l’un des deux ou les deux pour le voyage au Qatar.

Aurélien Tchouaméni semble un remplaçant logique de Paul Pogba, mais il reste à trouver une formule qui permette de compenser l’absence de N’Golo Kanté. Dans le même temps, les Bleus devront sauver leur place en Ligue A de la Ligue des nations et faire oublier les deux nuls et deux défaites du mois de juin. Au milieu de ce chantier, Olivier Giroud tentera de marquer des points en vue de la liste finale de Didier Deschamps. Le programme s’annonce chargé.

L’Allemagne et l’Argentine peaufinent les derniers détails

Il y a des équipes plus sereines que d’autres, à deux mois de l’ouverture de la Coupe du monde. L’Allemagne, en lice pour la première place de son groupe en Ligue des nations, n’a pas trop à s’inquiéter avant de jouer la surprenante Hongrie puis l’Italie. La Mannschaft n’a plus perdu un match depuis le huitième de finale de l’Euro contre l’Angleterre et n’a plus qu’à ajuster quelques détails pour aller au Qatar sûre de ses forces.

Pour l’Argentine, tout va même encore mieux. Un peu plus d’un an après sa victoire en Copa America, l’Albiceleste est toujours sur son nuage. Les hommes de Lionel Scaloni en sont désormais à 33 matchs sans la moindre défaite, soit un peu plus de trois ans, et Leo Messi rayonne à chaque fois qu’il endosse le maillot de la sélection. Face au Honduras et à la Jamaïque, les Argentins chercheront donc surtout à continuer la série pour que l’état de grâce se poursuive jusqu’à la fin d’année.

Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, des outsiders qui s’affrontent

Sans Sergio Ramos, laissé à la maison par Luis Enrique, qui n’a pas eu que des bons mots pour l’homme aux 180 sélections, l’Espagne défiera le Portugal la semaine prochaine. Les Pays-Bas, eux, accueilleront la Belgique. Un derby de la péninsule ibérique et un derby du Bénélux avec chaque fois un enjeu puisque ces rencontres pourraient chacune décider du vainqueur du groupe en Ligue des nations.