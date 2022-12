Coupe du monde: les nouveaux maillots de l'Argentine aux trois étoiles se sont écoulés... en deux heures

Adidas a mis en vente ce lundi un premier stock de maillots de l’équipe d’Argentine brodés avec trois étoiles, après le sacre des partenaires de Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2022. Et les précieuses tuniques, disponibles uniquement en ligne, se sont arrachées très rapidement.

L’Argentine n’a pas fini de célébrer le sacre de son équipe à la Coupe du monde 2022. Depuis la victoire en finale face à la France, le 18 décembre au Qatar (3-3, 4 tab à 2), les supporters fêtent dans la liesse le triomphe des partenaires de Lionel Messi. Le troisième de l’histoire du pays, après ceux de 1978 et de 1986. Et l’euphorie ne faiblit pas. Adidas peut en témoigner.

L’équipementier allemand a mis en vente ce lundi un premier lot de maillots de l’Albiceleste brodés avec trois étoiles et un patch spécial au milieu de la poitrine. Les acheteurs avaient la possibilité d’ajouter (via un supplément) la mention "champions du monde" au dos du maillot. Les précieuses tuniques, vendues près de 125 euros, étaient disponibles uniquement en ligne. Et selon La Nacion, elles se sont écoulées en seulement deux heures.

Le maillot extérieur disponible en février

Face à cet énorme engouement, Adidas a annoncé que d’autres exemplaires seraient disponibles dans les prochains jours et tout au long des semaines à venir. La marque aux trois bandes souhaite commercialiser le plus longtemps possible le maillot actuel renforcé d’une troisième étoile car c’est celui qui a permis aux Argentins de l’emporter au Moyen-Orient.

Pour conserver le même design, la nouvelle étoile a d’ailleurs été ajoutée au-dessus des deux autres (elles pourraient ensuite être alignées sur les prochains modèles). Pour l’instant, seul le maillot domicile sera proposé aux supporters. Le modèle extérieur aux teintes mauves devrait être mis en vente avec les trois étoiles courant février.