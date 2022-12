PSG: une date annoncée pour la reprise de Messi

Huit jours après son premier titre mondial, le retour de Lionel Messi au PSG se précise. Selon la presse argentine, la Pulga sera attendue à l’entraînement le 3 janvier, ce qui devrait lui faire manquer les trois prochaines rencontres de son club.

Le premier match de Lionel Messi auréolé de son titre de champion du monde est très attendu. Selon les informations de Tyc Sports, un média argentin, cela pourrait être le 11 janvier prochain (21h), au cours de la réception d’Angers lors de la 18e journée de Ligue 1, soit 24 jours après la finale de la Coupe du monde remportée face à l’équipe de France. Une soirée au cours de laquelle il ne devrait pas présenter son trophée au Parc des Princes.

Vers un forfait pour Strasbourg, Lens et Châteauroux

Le capitaine de l’Albiceleste serait ainsi attendu à l’entraînement le 3 janvier, soit deux jours après le déplacement à Lens (20h45). Lionel Messi est d’ores et déjà assuré de manquer également la rencontre contre Strasbourg, prévue ce mercredi (21h). Le PSG devrait jouer un troisième match sans son septuple Ballon d’or, à savoir son 32e de finale de Coupe de France le 6 janvier à Châteauroux (21h).

En attendant, il poursuit ses vacances dans la région de Rosario, profitant de son titre de champion du monde et de ses proches. Un repos de dix jours avait été accordé par le coach parisien Christophe Galtier à tous ses mondialistes à partir de leur dernier match au Qatar, mais cette durée était flexible et adaptée à chaque cas. Si les Brésiliens ont bénéficié de davantage de congés, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont eux chois de reprendre beaucoup plus tôt le chemin de l’entraînement.