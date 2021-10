Coupe du monde (qualifs): Albanie-Pologne interrompu après des jets de bouteilles

Le match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Albanie et la Pologne a été interrompu ce mardi, après des jets de bouteilles vers les joueurs polonais à Tirana.

Une pluie de bouteilles... A Tirana, ce mardi soir, le match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Albanie et la Pologne a été interrompu pendant une dizaine de minutes. Après le but de Karol Świderski, le public albanais a jeté des bouteilles en plastique vers le Polonais et ses coéquipiers, qui étaient en pleine célébration. Le staff polonais a rapidement demandé à ses joueurs de quitter la pelouse.

La rencontre a pu reprendre par la suite, pour s’achever sur une victoire de la Pologne (1-0). Au coup de sifflet final, d’autres bouteilles ont atterri sur la pelouse de l’Air Albania Stadium, dans la zone du gardien de but polonais Wojciech Szczęsny, qui a applaudi ironiquement et ramassé au moins un projectile.

La Pologne menace encore l’Angleterre

Avec cette victoire, la Pologne se rapproche de l’Angleterre, qui a été tenue en échec par la Hongrie à Wembley (1-1). Robert Lewandowski et ses partenaires sont deuxièmes du groupe I, à trois points des Anglais, à deux journées de la fin de la campagne de qualification pour la Coupe du monde.

En novembre, la Pologne ira en Andorre puis recevra la Hongrie, tandis que l’Angleterre accueillera l’Albanie et se déplacera à Saint-Marin. Les Anglais ont donc encore la main pour finir à la première place, directement qualificative. En s’inclinant ce mardi à domiciel, l’Albanie a de son côté cédé la deuxième place à la Pologne et compte désormais deux points de retard sur son adversaire du soir.