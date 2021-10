Bayern: Lewandowski se voit déjà gagner le Ballon d’or

Privé de la possibilité de soulever le trophée l’an passé, l’attaquant polonais Robert Lewandowski croit dur comme fer en ses chances de remporter le Ballon d’or en 2021. Et il a de sérieuses raisons d'espérer.

Alors qu’on disserte en France sur l’attribution du Ballon, et l’hypothèse d’une attribution de ce titre à Karim Benzema, en Allemagne, le Polonais Robert Lewandowski attend son heure. Privé de la récompense qui aurait dû selon toute vraisemblance lui échoir, sans l’annulation en raison de la pandémie de coronavirus - une première dans l’histoire - l’international croit encore en ses chances. Même si à la différence de la saison passée, il ne pourra pas s’appuyer sur le palmarès du Bayern Munich, sacré champion d’Allemagne mais éliminé en quart de finale de la Ligue des champions. Pas plus que sur les performances de la sélection nationale, dernière de son groupe lors du dernier Euro, l’été dernier.

"La possibilité de gagner le Ballon d'Or signifie beaucoup pour moi, a-t-il confié à Marca. Cela me rend fier, si vous considérez tout ce que j'ai accompli non seulement cette année, mais aussi l'année dernière, dont la cérémonie a été annulée. J’ai gagné beaucoup de titres, j'ai marqué beaucoup de buts, cela signifierait beaucoup pour moi de le gagner, de gagner la Ligue des Champions, la Supercoupe, la Coupe du monde des Clubs, j'ai battu le record de Gerd Müller avec 41 buts en Bundesliga, c'était quelque chose d'impressionnant. Cela me rend très fier et heureux. Tout le monde a vu ce que j'ai fait et ce que je continue à faire. Mes réalisations peuvent répondre à cette question, parce que les deux dernières années ont été une grande réussite."

210 buts en 226 matches de Bundesliga...

Sur un plan strictement individuel, il sera un prétendant très sérieux. Lauréat du soulier d’or 2021, Robert Lewandowski s’est maintenu la saison dernière à un niveau exceptionnel, lui qui inscrit plus de 40 buts par saison depuis la saison 2015-2016. Le Polonais a réalisé un exercice 2020-2021 tout simplement époustouflant, qui lui a permis de battre un très vieux record, celui du nombre de buts marqués par un joueur en une saison en Bundesliga: avec 41 unités, il a dépassé Gerd Müller. Signe du destin, Gerd Müller s’est éteint quelques mois plus tard à l’âge de 75 ans.

Et la saison 2021-2022 a démarré pour lui comme la précédente s’était terminée. Auteur de treize buts en dix matches avec le Bayern Munich, toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski a brillé en Ligue des champions avec un doublé contre le Dynamo Kiev, lui qui avait déjà été double buteur contre le FC Barcelone. Il en est désormais à 77 buts marqués en C1 et conforte ainsi sa troisième place au palmarès des buteurs historiques de la compétition, derrière les intouchables Lionel Messi (121) et Cristiano Ronaldo (136). Depuis son arrivée au Bayern Munich en 2014, Lewandowski a inscrit 210 buts en 226 matches de Bundesliga. Gigantesque.