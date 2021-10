Coupe du monde: le Danemark décroche son billet, Ronaldo plante un triplé

Comme l'Allemagne lundi, le Danemark a décroché ce mardi soir son billet pour le Mondial 2022 au Qatar en battant l'Autriche (1-0). Dans les autres rencontres qualificatives de la zone Europe, l'Angleterre a été accrochée par la Hongrie (1-1), Ronaldo a mis un triplé lors de Portugal-Luxembourg (5-0), et la Suède a dépassé l'Espagne en battant la Grèce (2-0).

Après le Qatar, pays hôte, et l’Allemagne, on connait le troisième qualifié pour la Coupe du monde 2022: il s’agit… du Danemark. Irrésistible depuis le début des éliminatoires (27 buts marqués, 0 encaissé), la sélection scandinave a poursuivi ce mardi soir son sans-faute, en battant l’Autriche à Copenhague grâce à un but de Joakim Maehle en deuxième période (1-0).

Avec ce succès, le huitième en huit journées, les compatriotes de Christian Eriksen comptent désormais sept points d’avance sur l’Ecosse, et ne peuvent plus être rattrapés. Ils disputeront un deuxième Mondial de suite, après une élimination en huitièmes de finale de l’édition 2018.

L'Angleterre cale à Wembley

La Coupe du monde, l’Angleterre n'en est pas loin, mais elle devra finir le travail le mois prochain. Un peu refroidis par un penalty de Sallai en début de match, les Three Lions ont réussi à égaliser contre la Hongrie avec un but de Stones (1-1), mais n'ont pas su l'emporter dans cette rencontre marquée par des heurts entre supporters hongrois et policiers en tribunes.

Les hommes de Gareth Southgate ont ce mardi soir trois points d'avance sur la Pologne (qui a gagné en Albanie 1-0 malgré une interruption), avec deux derniers matchs à jouer contre l'Albanie, justement, et Saint-Marin. Autant dire que la qualification leur tend les bras.

Ronaldo soigne les stats avec le Portugal

Opposé au Luxembourg, le Portugal a lui très, très vite assuré les trois points à Faro (5-0), puisqu’il menait déjà 3-0 à la 17e minute de jeu, après un but de Bruno Fernandes, et surtout deux penalties transformés par l’inénarrable Cristiano Ronaldo, qui conforte match après match son statut de meilleur buteur de l’histoire en sélection. D'autant que le quintuple Ballon d'or y est allé de son troisième but en toute fin de rencontre.

Reste que les Portugais sont toujours deuxièmes du groupe A, puisque dans le même temps, la Serbie a battu l’Azerbaïdjan (3-1) pour conserver son petit point d’avance. Mais les Serbes ont un match en plus, ce qui veut dire que CR7 et les siens sont toujours maîtres de leur destin.

La Suède met la pression à l’Espagne, et la Suisse à l’Italie

Dans le groupe D, celui des Bleus, l’Ukraine n'est pas parvenue à se défaire de la Bosnie malgré l'ouverture du score de Yarmolenko (1-1), et reste donc à trois points de la France, qui compte un match en moins. Une marge que n’a plus l’Espagne, en position délicate.

La Roja a en effet vu la Suède lui voler la tête du groupe B en battant la Grèce (2-0), et elle accuse désormais deux points de retard à deux journées de la fin. Autant dire que l’affiche Espagne-Suède, le 14 novembre, pourrait être une passionnante finale.

Dans le même genre, la Suisse est elle revenue à hauteur de l’Italie dans le groupe C, en dominant facilement la Lituanie (4-0). La Nazionale est toujours leader, mais uniquement à la différence de buts (+11 contre +9). Sinon, dans l’affiche entre Petits Poucets du groupe I, on notera la victoire d’Andorre sur le terrain de Saint-Matin (3-0).

Les résultats de mardi soir en Europe :

Portugal 5-0 Luxembourg

Serbie 3-1 Azerbaïdjan

Suède 2-0 Grèce

Kosovo 1-2 Géorgie

Lituanie 0-4 Suisse

Bulgarie 2-1 Irlande du Nord

Kazakhstan 0-2 Finlande

Ukraine 1-1 Bosnie

Israël 2-1 Moldavie

Danemark 1-0 Autriche

Iles Féroé 0-1 Ecosse

Angleterre 1-1 Hongrie

Saint-Marin 0-3 Andorre

Albanie 0-1 Pologne